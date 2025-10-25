Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza x Flamengo: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Leão do Pici quer sair do Z4; Mengão briga pela liderança da Série A

Escrito por
Fernanda Alves fernanda.alves@svm.com.br
Jogada
Legenda: Fortaleza e Flamengo no primeiro turno da Série A
Foto: Baggio Rodrigues / Fortaleza
Com objetivos importantes e realidades distintas, Fortaleza e Flamengo se enfrentam neste sábado (25), às 19h30, na Arena Castelão, em partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão. O Tricolor de Aço quer pontuar e tentar diminuir a diferença de pontos para sair do Z4, enquanto o Mengão precisa da vitória e de um tropeço do Palmeiras para se tornar o líder da Série A.
 
O Leão do Pici perdeu na última rodada para o Cruzeiro, por 1 a 0, no Mineirão e caiu uma posição na tabela, ficando na vice-lanterna com 24 pontos. Na Série A, Fortaleza já acumula duas derrotas seguidas com a chegada de Martín Palermo. O treinador tem sete jogos, três vitórias, quatro derrotas e nenhum empate até aqui. Os próximos dez jogos serão cruciais para definir o destino tricolor no Brasileirão.
 
Já o Rubro-Negro venceu o Racing por 1 a 0 na partida de ida das semifinais da Libertadores e no Brasileirão bateu o Palmeiras por 3 a 2, empatando com Verdão Paulista, ambos com 61 pontos. A equipe treinada por Filipe Luís quer a terceira vitória seguida na competição e brigar pela liderança.

RETROSPECTO

Fortaleza e Flamengo já duelaram 25 vezes, com 13 vitórias rubronegras, oito triunfos tricolores e quatro empates.
 
Com o Leão do Pici de mandante, são 12 jogos, com quatro vitórias dos donos da casa, dois empates e o Flamengo levanto a melhor em seis oportunidades.
 
A última partida entre as duas equipes foi no dia 1º de junho, pela 11ª rodada da Série A. O Fortaleza foi goleado pelo Flamengo por 5 a 0, duelo que marcou a entrada do Leão do Pici na zona de rebaixamento.

COMO CHEGA O FORTALEZA?

Martín Palermo tem, pelo menos, sete desfalques para o jogo. Duas suspensões: Kuscevic (zagueiro), cumprindo segunda suspensão referente a partida contra o Vasco, em que ele recebeu um vermelho direto e o terceiro cartão amarelo; e Lucero, que foi amarelado pela terceira vez contra o Cruzeiro e fica fora.
 
Até o momento, cinco atletas estão no departamento médico: os meias Matheus Pereira, Lucas Crispim e o atacante Allanzinho (edema no músculo posterior da coxa direita); o goleiro João Ricardo (recuperação após realizar cirurgia no ombro direito) e o zagueiro Benevenuto (edema no músculo posterior da coxa esquerda).
 
De volta, estão o zagueiro Gastón Ávila, o volante Pablo Roberto e os atacantes Deyverson e Adam Bareiro, todos suspensos por cartões no último jogo.
 
Com as ausências de Crispim e Matheus, o meio-campo tricolor se tornou a maior dúvida para o duelo. Há uma expectativa que uma das vagas seja de Pierre, que caso seja titular, terá a segunda oportunidade de entrar na partida entre os onze relacionados por Palermo.

COMO CHEGA O FLAMENGO?

Filipe Luís relacionou 24 atletas para o duelo. O treinador terá sete desfalques para a partida. Erick Pulgar e Carrascal estão suspensos; Everton Cebolinha e Pedro estão no departamento médico; Léo Ortiz, Alex Sandro e De la Cruz também ficaram de fora.
 
Léo sofreu um estiramento no tornozelo direito no jogo contra o Palmeiras, voltou a treinar com o grupo, mas ficou no Rio de Janeiro para finalizar a recuperação. Alex Sandro foi poupado devido a um controle de carga do Flamengo.
 
Já De la Cruz não viajou porque está com uma virose. O clube informou o atleta teve febre durante a semana e não treinou.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

PALPITES

inter@

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Lucas Gazal e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre, Pochettino, Lucca Prior; Breno Lopes e Deyverson. Técnico: Martín Palermo
 
Flamengo: Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Saúl, Jorginho, De Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís

FORTALEZA X FLAMENGO | FICHA TÉCNICA

Competição: 30ª rodada do Brasileirão
Local: Arena Castelão
Data: 25/10/2025 (sábado)
Horário: 19h30 (de Brasília)
 
Arbitragem:
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)
Arbitro Assistente 2: Douglas Pagung (ES)
VAR: Wagner Reway (SC)
AVAR: Helton Nunes (SC)
AVAR2: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)
Assuntos Relacionados
Pedro Raul e Junior Alonso disputam bola no duelo entre Ceará e Atlético-MG

Jogada

Atlético-MG x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Na luta para se distanciar da zona de rebaixamento, as duas equipes movimentam a 30ª rodada do Brasileirão, na Arena MRV

Samuel Conrado Há 48 minutos
Fortaleza e Flamengo no primeiro turno da Série A

Jogada

Fortaleza x Flamengo: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Leão do Pici quer sair do Z4; Mengão briga pela liderança da Série A

Fernanda Alves Há 49 minutos

Jogada

Copa Fares Lopes começa neste sábado (25): veja jogos da 1ª rodada

Competição será disputada por 10 clubes

Vladimir Marques 24 de Outubro de 2025

Jogada

Ceará perde para o Traipú na prorrogação e está eliminado do Brasileiro de Futsal

Vozão venceu no tempo normal por 2x1, mas na prorrogação, acabou derrotado por 4x0

Vladimir Marques e Crisneive Silveira 24 de Outubro de 2025
treinador

Jogada

Maranguape anuncia Jazon Vieira como novo técnico para 2026

Profissional de 57 anos tem experiência em diversos clubes brasileiros

Crisneive Silveira 24 de Outubro de 2025

Jogada

Polícia irá fiscalizar presença de torcedores do Flamengo em setor para público do Fortaleza

Recomendação do MP é focada na segurança dos torcedores

Redação 24 de Outubro de 2025