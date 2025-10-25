Fortaleza x Flamengo: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Com objetivos importantes e realidades distintas, Fortaleza e Flamengo se enfrentam neste sábado (25), às 19h30, na Arena Castelão, em partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão. O Tricolor de Aço quer pontuar e tentar diminuir a diferença de pontos para sair do Z4, enquanto o Mengão precisa da vitória e de um tropeço do Palmeiras para se tornar o líder da Série A.

O Leão do Pici perdeu na última rodada para o Cruzeiro, por 1 a 0, no Mineirão e caiu uma posição na tabela, ficando na vice-lanterna com 24 pontos. Na Série A, Fortaleza já acumula duas derrotas seguidas com a chegada de Martín Palermo. O treinador tem sete jogos, três vitórias, quatro derrotas e nenhum empate até aqui. Os próximos dez jogos serão cruciais para definir o destino tricolor no Brasileirão.

Já o Rubro-Negro venceu o Racing por 1 a 0 na partida de ida das semifinais da Libertadores e no Brasileirão bateu o Palmeiras por 3 a 2, empatando com Verdão Paulista, ambos com 61 pontos. A equipe treinada por Filipe Luís quer a terceira vitória seguida na competição e brigar pela liderança.

RETROSPECTO

Fortaleza e Flamengo já duelaram 25 vezes, com 13 vitórias rubronegras, oito triunfos tricolores e quatro empates.

Com o Leão do Pici de mandante, são 12 jogos, com quatro vitórias dos donos da casa, dois empates e o Flamengo levanto a melhor em seis oportunidades.

A última partida entre as duas equipes foi no dia 1º de junho, pela 11ª rodada da Série A. O Fortaleza foi goleado pelo Flamengo por 5 a 0, duelo que marcou a entrada do Leão do Pici na zona de rebaixamento.

COMO CHEGA O FORTALEZA?

Martín Palermo tem, pelo menos, sete desfalques para o jogo. Duas suspensões: Kuscevic (zagueiro), cumprindo segunda suspensão referente a partida contra o Vasco, em que ele recebeu um vermelho direto e o terceiro cartão amarelo; e Lucero, que foi amarelado pela terceira vez contra o Cruzeiro e fica fora.

Até o momento, cinco atletas estão no departamento médico: os meias Matheus Pereira, Lucas Crispim e o atacante Allanzinho (edema no músculo posterior da coxa direita); o goleiro João Ricardo (recuperação após realizar cirurgia no ombro direito) e o zagueiro Benevenuto (edema no músculo posterior da coxa esquerda).

De volta, estão o zagueiro Gastón Ávila, o volante Pablo Roberto e os atacantes Deyverson e Adam Bareiro, todos suspensos por cartões no último jogo.

Com as ausências de Crispim e Matheus, o meio-campo tricolor se tornou a maior dúvida para o duelo. Há uma expectativa que uma das vagas seja de Pierre, que caso seja titular, terá a segunda oportunidade de entrar na partida entre os onze relacionados por Palermo.

COMO CHEGA O FLAMENGO?

Filipe Luís relacionou 24 atletas para o duelo. O treinador terá sete desfalques para a partida. Erick Pulgar e Carrascal estão suspensos; Everton Cebolinha e Pedro estão no departamento médico; Léo Ortiz, Alex Sandro e De la Cruz também ficaram de fora.

Léo sofreu um estiramento no tornozelo direito no jogo contra o Palmeiras, voltou a treinar com o grupo, mas ficou no Rio de Janeiro para finalizar a recuperação. Alex Sandro foi poupado devido a um controle de carga do Flamengo.

Já De la Cruz não viajou porque está com uma virose. O clube informou o atleta teve febre durante a semana e não treinou.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

PALPITES

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Lucas Gazal e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre, Pochettino, Lucca Prior; Breno Lopes e Deyverson. Técnico: Martín Palermo

Flamengo: Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Saúl, Jorginho, De Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís

FORTALEZA X FLAMENGO | FICHA TÉCNICA

Competição: 30ª rodada do Brasileirão

Local: Arena Castelão

Data: 25/10/2025 (sábado)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)

Arbitro Assistente 2: Douglas Pagung (ES)

VAR: Wagner Reway (SC)

AVAR: Helton Nunes (SC)

AVAR2: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)