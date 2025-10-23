Filipe Luís sobre Fortaleza x Flamengo na Arena Castelão: ‘jogo mais importante do ano’

Próximo adversário do Fortaleza, o Flamengo entrou em campo nesta quarta-feira (22) pela Libertadores e venceu o Racing-ARG por 1 a 0, no Maracanã, com um gol do atacante colombiano Carrascal. Assim, encara o time cearense no sábado (25), às 19h30, na Arena Castelão, e depois já tem a volta do confronto internacional, agora na Argentina, que vale uma vaga na final do torneio.

A agenda até poderia indicar menor importância para o compromisso diante da equipe tricolor, mas o técnico Filipe Luís ressaltou que era o “jogo mais importante do ano” para o rubro-negro carioca.

"O jogo mais importante do ano é o Fortaleza. É uma final para nós. Temos que tentar vencê-los. Eles estão numa situação complicada e delicada. Nós temos dois desfalques para começar, o Pulgar e o Carrascal. E temos que ir lá para vencer. É começar a estudar o Fortaleza e ver como a gente pode tentar ganhar esse jogo para poder disputar com o Palmeiras e o Cruzeiro até o final”. Filipe Luís Técnico do Flamengo

Restando 10 rodadas para o fim da Série A, o Flamengo tem 61 pontos, a mesma pontuação do líder Palmeiras, mas aparece na vice-liderança por conta do número de vitórias: 19 x 18. Deste modo, a comissão técnica encara o duelo como uma chance de alcançar a 1ª posição, visto que o time paulista encara o Cruzeiro, atual 3º colocado com 56, no domingo (26), às 20h30, no Allianz Parque.

A missão leonina então será muito difícil. Na tabela, está na vice-lanterna com apenas 24, com sete de distância para o Santos, primeiro time fora do Z-4. Segundo os matemáticos, a pontuação para evitar o rebaixamento seria de 44, ou seja, o Fortaleza precisaria ganhar sete dos últimos 10 jogos.

Escalação do Flamengo

Legenda: O elenco do Flamengo é um dos melhores do futebol sul-americano Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

O elenco do Flamengo está no rol dos melhores do futebol sul-americano, o que explica o favoritismo na Série A e na Libertadores. Por isso, o discurso de Filipe Luís é uma reafirmação do compromisso do grupo com a partida, mas não indica necessariamente que os principais atletas vão atuar no jogo.

Em coletiva, o treinador já pontuou que o volante chileno Erick Pulgar e o atacante colombiano Carrascal estão fora por acúmulo de cartões. Além disso, a equipe também perdeu o centroavante Pedro, que sofreu uma fratura no antebraço no Maracanã, sendo uma baixa no departamento médico. Logo, uma possível formação reserva teria a manutenção da formação 4-3-3, com parte de nomes que iniciaram no banco contra o Racing-ARG.

Uma possível escalação, mesclando nomes do grupo, conta com: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl, Jorginho e Arrascaeta; Samuel Lino, Gonzalo Plata e Bruno Henrique.

Depois do duelo com o Fortaleza, o Flamengo volta a campo na próxima quarta (29) contra o Racing-ARG. a volta da semifinal será no estádio Presidente Perón, às 21h30.