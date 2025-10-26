Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Gastón Ávila se emociona após atuação segura na vitória do Fortaleza contra o Flamengo

Tricolor superou o adversário por 1 a 0, no Castelão

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 16:01)
Jogada
Legenda: Gastón Ávila, jogador do Fortaleza, se emociona ao final da partida contra o Flamengo.
Foto: Reprodução/Fortaleza EC

Criticado por atuações pelo Fortaleza no começo da temporada, Gastón Ávila se emocionou ao final da partida contra o Flamengo. O defensor foi um dos destaques da vitória heroica da equipe Tricolor na luta para escapar do rebaixamento. O duelo contra o vice-líder do Brasileiro ocorreu neste sábado (25), na Arena Castelão. 

Em vídeo publicado nas redes sociais do clube, o jogador de 24 anos é flagrado em momento de emoção onde parece chorar. O jogador caminha pelo campo enquanto ouve a torcida e é abraçado pelos companheiros de equipe. O atleta, que tem evoluído como zagueiro, vibrou com o resultado positivo para o Leão

Ávila fez uma atuação segura e foi determinante para evitar o empate do time Rubro-Negro. Em lance no segundo tempo, Saúl finalizou muito forte da entrada da área. O volante do Flamengo carimbou a cabeça do zagueiro tricolor, que se jogou para a defesa.

VEJA VÍDEO:

Desde que chegou ao Fortaleza por empréstimo do Ajax-HOL, em janeiro de 2025, o zagueiro acumulou momentos difíceis vestindo a camisa do Leão. 

Entre os lances mais lembrados estão os dois jogos das finais do campeonato estadual, diante do Ceará, maior rival, quando numa partida ele fez um pênalti e na outra foi expulso. 

O Fortaleza volta a campo no sábado (1), às 16h (de Brasília), quando encara o Santos. O duelo, válido pela 31ª rodada, será na Vila Belmiro.

jogadores
Legenda: Gastón, zagueiro do Fortaleza, em lance de jogo com Bruno Henrique, do Flamengo.
Foto: Kid Junior/SVM

Gastón Ávila se emociona após atuação segura na vitória do Fortaleza contra o Flamengo

