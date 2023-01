Richardson destaca falta de ritmo e protesto da torcida do Ceará: ‘sem o torcedor é muito difícil’

Em meio a pressão no início da temporada no Ceará em 2023, o volante Richardson destacou que o time está apenas no começo de um novo trabalho. Antes do 3º jogo na temporada, o jogador concedeu entrevista nesta terça-feira (24), no CT de Porangabuçu, onde falou sobre a importância da torcida e o compromisso do elenco.

Titular desde seu retorno à Porangabuçu no ano passado, Richardson avaliou o momento vivido pela equipe. O jogador ressaltou a abertura que tem para vir a público e falar dessa pressão que sofre o elenco.

Richardson Volante do Ceará “Nesse momento de derrota é sempre mais difícil falar, colocar a cara aqui na imprensa, mas não vejo problema. Eu deixo bem claro para o torcedor que não posso prometer que vou fazer grandes jogos, gols, mas o meu máximo eu vou deixar toda vez que eu vestir a camisa".

PROTESTO DA TORCIDA

Em meio ao momento delicado, o volante disse entender o torcedor que não irá para a partida diante do Pacajus. A ausência no estádio partiu da própria torcida, em protesto à diretoria atual do clube.

“Acredito que o torcedor tem o direito de fazer o que ele achar necessário, de acordo com o que ele vive e acompanha do clube. O que eu posso falar é que a sinergia sem o torcedor é muito difícil, estar jogando dentro de um estádio que a gente sabe que a força do nosso torcedor, principalmente como mandante, o torcedor é muito importante para a gente”, assegurou Richardson.

AVALIAÇÃO DOS JOGOS

Com muitas metas na temporada, o jogador ressaltou da tranquilidade no começo desse processo. Richardson ponderou sobre as duas partidas iniciais do Vozão.

“Não existe a melhor equipe do mundo ganhando de 5 a 0, nem existe terra arrasada perdendo o segundo jogo. Foram adversários diferentes, um com preparação parecida e o Ferroviário vindo com mais jogos dentro da temporada, com mais minutagem e isso faz diferença. Eles estavam com mais ritmo de jogo e isso é normal no início de temporada. É ter tranquilidade que foram apenas dois jogos e temos os objetivos principais, o projeto do clube”, avaliou.

AUSÊNCIAS NO DM ALVINEGRO

Experiente, Richardson falou das ausências de Michel Macedo e Luiz Otávio nos treinos. Os atletas saíram lesionados no decorrer das partidas entre Guarani e Ferroviário, respectivamente. Além deles, tem Guilherme Castilho que segue tratamento de cálculo renal no DM alvinegro.

PRÓXIMO COMPROMISSO

O Ceará entra em campo na quarta (25), para enfrentar o Pacajus, pela 2ª rodada do Estadual. O Alvinegro venceu o Guarani de Juazeiro por 5 a 0 na estreia e, depois, foi superado pelo Ferroviário por 3 a 0, pela Copa do Nordeste.

ASSISTA A COLETIVA DE RICHARDSON