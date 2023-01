Ceará sofre com lesões no início da temporada de 2023; veja atletas no DM

O início da temporada é um momento de preparação física e maior entrosamento, mas também possui jogos importantes no calendário. No caso do Ceará, o começo de 2023 trouxe também lesões e problemas clínicos. A cada partida, o time sofreu baixas na escalação do técnico Gustavo Morínigo.

Até o momento, o Vovô esteve em campo duas vezes. No Campeonato Cearense, goleou o Guarani de Juazeiro, no Romeirão, enquanto na Copa do Nordeste, perdeu para o Ferroviário no estádio Presidente Vargas (PV).

Na estreia, o lateral-direito Michel Macedo foi substituído durante o 1º tempo e teve a constatação de uma contusão muscular na posterior da coxa direita. No Clássico da Paz, o zagueiro Luiz Otávio deixou o campo chorando e segue agora para análise do departamento médico do time.

O último boletim médico, divulgado no domingo (22), o clube indicava mais duas peças no DM. O volante Guilherme Castilho teve uma crise de cálculo renal, e o zagueiro Lucas Ribeiro se recupera de uma cirurgia no joelho direito.

Escalação de Morínigo

As lesões do elenco do Ceará ocorrem em um momento de início de trabalho, o que afeta diretamente o planejamento da nova comissão. A temporada tem longo calendário, mas o técnico Morínigo tem os primeiros desafios na manutenção da escalação e na busca por substitutos.

A base titular nos dois confrontos foi formada por: Richard; Danilo Barcelos, Luiz Otávio e Thiago Pagnussat; Richardson, Caíque e Jean Carlos; Vina e Janderson. As demais vagas mudaram, seja por contusão ou opção.

Legenda: Gustavo Morínigo assinou contrato com o Ceará até o fim de 2023 Foto: reprodução

Com a saída de Michel, Igor entrou contra o Guarani, e Buiú foi escalado diante do Ferroviário. Na vaga de Luiz Otávio no Clássico da Paz, o zagueiro David Ricardo deixou o banco e foi o acionado.

O elenco é vasto, mas ainda busca o melhor encaixe com o treinador para 2023. Além do Estadual e da Copa do Nordeste, o Ceará disputa também Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro.

Elenco do Ceará