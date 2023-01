Interino do Ceará lamenta derrota para o Ferroviário e pede tempo: 'Confiamos muito nos jogadores'

Depois de estrear com goleada no estadual, o Ceará foi derrotado por 3 a 0 pelo Ferroviário, neste domingo (23). O duelo ocorreu no Estádio Presidente Vargas, em jogo da Fase de Grupos da Copa do Nordeste. O técnico interino, Diosnel Burgos, avaliou a partida do Alvinegro.

"Somos conscientes de que não fizemos um bom trabalho. Todos terão oportunidade no momento certo. É uma equipe nova. Temos bons jogadores. E estamos intensificando o nosso jogo. Cada dia vamos ver as possibilidades e os melhores vão jogar. Tudo vai ficar bem. Estamos fortes e quero dizer para a torcida que fiquem tranquilos. Eu sei do momento que passamos, sei que dói muito, mas confiamos muito nos jogadores que temos aqui", disse.

O técnico Gustavo Morínigo ainda não está apto a comandar a equipe por questões burocráticas relacionadas ao visto de trabalho. Ele esteve no PV para acompanhar a partida. Burgos explica

"Sabemos que o técnico é Gustavo. Um técnico muito inteligente. Mas tudo o que estamos fazendo tem o conhecimento dele. Acho que tudo vai ficar bem. Hoje perdemos. E somos conscientes de que não fizemos um bom jogo. Mas tudo o que estamos fazendo é de conhecimento do Gustavo. Ele é inteligente, sabe o que estamos fazendo e sabe os jogadores que temos. Confiamos nesses jogadores", explicou Burgos.

O Ceará vem passando por reformulação desde o rebaixamento para a Série B, em 2022. O técnico interino lembra que o grupo está em adaptação e pede tempo.

"Todos sabem que esse time é novo. Estamos reformulando esse time. Com o tempo, com mais trabalho, vamos organizar um bom time. Acho que estamos com nervosismo. Mas temos uma boa equipe. No início, fomos uma equipe com outra atitude", concluiu.