Gustavo Morínigo está no PV para acompanhar a estreia do Ceará na Copa do Nordeste

O técnico Gustavo Morínigo vai acompanhar a estreia do Ceará na Copa do Nordeste. O Vovô enfrenta o Ferroviário neste domingo (22). O paraguaio ainda não vai comandar a equipe, mas está no Estádio Presidente Vargas, onde ocorrerá o jogo às 18 horas (de Brasília).

O paraguaio enfrenta imbroglio na regularização do visto de trabalho no Brasil. Em nota, o clube explicou que a Polícia Nacional do Paraguai emitiu a atualização do documento físico, que chegou ao estado somente nesta última sexta-feira. Por fim, o Ceará escalareceu que "por questões de logísticas dos Correios, não foi possível apresentá-lo à PF (Polícia Federal)".

Morínigo deve ser regularizado até a próxima terça-feira (24). O time será comandado pelo auxiliar Diosnel Burgos, assim como foi no duelo contra o Guarani de Juazeiro, pelo estadual.