Por atraso na documentação, Gustavo Morínigo não comandará Ceará contra Ferroviário; entenda

O Ceará comunicou nesta sexta-feira (20) que o treinador Gustavo Morínigo não estará à disposição no banco de reserva contra o Ferroviário, no domingo (22), na estreia da Copa do Nordeste. O time alvinegro será comandada pelo auxiliar Diosnel Burgos.

A indisponibilidade de Gustavo Morínigo se dá pela regularização do visto de trabalho do treinador paraguaio no país. A Polícia Nacional do Paraguai emitiu a atualização do documento físico e chegou ao estado nesta sexta-feira (20). O clube informou que, "por questões de logísticas dos Correios, não foi possível apresentá-lo à PF (Polícia Federal)".

A estimativa é de que Gustavo Morínigo seja regularizado até terça-feira (24).

O confronto contra o Ferroviário marcará a 2ª partida do Ceará na temporada sem a presença de Gustavo Morínigo. Na estreia, o clube também foi dirigido por Diosnel Burgos, na goleada contra o Guarani de Juazeiro por 5 a 0. O treinador paraguaio foi anunciado no Alvinegro de Porangabuçu em 22 de novembro de 2022.

Veja comunicado do Ceará

"A Polícia Nacional do Paraguai emitiu a atualização do documento físico - que é solicitado pela Polícia Federal brasileira para renovação de visto de trabalho - com atraso. O documento chegou à capital cearense apenas hoje (20), mas, por questões de logística dos Correios, não foi possível apresentá-lo à PF para renovação do visto e, consequentemente, regularização e publicação do treinador no BID-CBF. Contra o Ferroviário, Diosnel Burgos comanda o Ceará à beira de campo. A estimativa é de que essa situação seja normalizada até terça-feira (24)."