Eleição do Conselho Deliberativo do Ceará é mais uma vez adiada pela Justiça

A eleição do Conselho Deliberativo do Ceará foi mais uma vez adiada. Nesta quinta-feira (15), a chapa de oposição conseguiu suspender o pleito que seria no próximo dia 23, na segunda-feira. Anteriormente, a eleição tinha sido marcada para o dia 15, mas a mesma chapa, intitulada “Conselho de Todos”, liderada pelo candidato Danilo Lopes suspendeu o pleito.

Ou seja, é a 2ª vez que a chapa consegue adiar a eleição do Conselho Deliberativo do Alvinegro. O Ceará ainda não se pronuciou oficialmente sobre a decisão.

A decisão foi do Juiz de Direito, Tácio Gurgel Barreto, nesta sexta-feira (20). Também foi determinada a disponibilização da lista completa dos integrantes das chapas, nos moldes da decisão inicial.

Determinações

O Juiz determinou, ainda, que o clube demandado informe a condição de adimplemento de todos os integrantes das chapas, com os respectivos comprovantes de adimplemento de débitos ou anistia concedida, no prazo de 10 dias.

Por fim, determinou que o Conselho Deliberativo realize assembleia extraordinária para deliberar sobre a manutenção ou não da Comissão Eleitoral, no prazo de 10 dias.

Danilo Lopes, líder da chapa de oposição, comemorou o adiamento do pleito.

"Tentamos de todas as formas mostrar que não deixaríamos com que as coisas acontecessem à revelia. Dialogamos, apontamos erros, fomos desconsiderados. Temos um grupo de muitos Alvinegros que não deixarão que as coisas ocorram de forma errada e de acordo com a vontade de quem acha que manda. O Ceará pertence à Nação Alvinegra. Não sossegaremos! Obrigado aos Juristas Alvinegros de alto gabarito que compraram essa briga. Vocês poderiam estar servindo o Ceará de outra forma, mas preferiram usar seus conhecimentos em prol de uma Missão muito maior, trazer a verdade"

