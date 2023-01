Eleição no Ceará: chapa de coalizão é cogitada para pacificar o Conselho, mas gera resistência

A polêmica eleição para o Conselho Deliberativo (CD) do Ceará já tem data marcada para ocorrer. Porém, cientes do momento de turbulência, uma possibilidade de chapa de coalizão é cogitada por vários alvinegros com o objetivo de pacificar o Conselho. Entretanto, tal situação gera resistência por um grupo de conselheiros.

No último domingo (15), houve um encontro convocado por Evandro Leitão, atual presidente do Conselho Deliberativo, que contou com a presença de vários conselheiros, inclusive de Danilo Lopes (candidato de oposição) e Jamilson Veras (candidato de situação).

Na ocasião, foi sugerido o nome de José Barreto de Carvalho Filho para ser lançado como candidato único ao pleito, encabeçando única chapa composta por membros que, no momento, estão em lados opostos.

Filho de ex-presidente do Conselho, José Barreto é um dos conselheiros mais tradicionais e respeitados do clube, e visto por muitos como nome de equilíbrio e capaz de apaziguar a atual turbulência interna.

A situação foi acatada por Danilo Lopes. Porém, houve resistência por parte de um grupo de conselheiros apoiadores de Jamilson Veras e o acordo não foi selado.

As conversas nos bastidores ainda acontecem e ainda não há uma definição.

Fato é que a eleição ocorrerá na próxima segunda-feira (23) e caso não haja uma solução, o pleito ocorrerá e, independente do resultado, existe a possibilidade que o aspecto político siga deixando o clube dividido internamente.