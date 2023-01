Ceará anuncia Felipe Soares como treinador da equipe feminina para 2023

O Ceará anunciou nesta terça-feira (24) Felipe Soares como treinador da equipe feminina para 2023. O profissional, de 29 anos, substituirá Erivelton Viana, campeão da Série A2 do Campeonato Brasileiro pelas Meninas do Vozão em 2022.

Felipe Soares estava à frente da análise de desempenho da equipe profissional feminina do Ceará, além de ser treinador das categorias de base do clube. O treinador tem a Licença Conmebol B, adquirida em formação na Associação Argentina de Futebol (AFA).

“Quando entrei no futebol, meu objetivo sempre foi ser treinador profissional e meu maior objetivo era trabalhar no Ceará, o clube que eu sempre tive um carinho especial. Olhando para o contexto que estamos e prefiro pensar que é uma oportunidade fantástica para a evolução do futebol feminino", comentou.

"Vai ser difícil, vamos jogar contra as melhores do país, atletas de Seleção Brasileira. É difícil falar sobre resultados agora, mas o que vamos fazer, com certeza, é melhorar o produto futebol feminino. Mostrar sempre que, independente do adversário, podemos buscar jogar melhor”, completou.

Na temporada, Felipe Soares conduzirá o Ceará na Supercopa, na Série A1 e no Campeonato Cearense.