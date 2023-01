Ceará anuncia saída de Erivelton Viana do comando técnico do futebol feminino

Erivelton Viana, já conhecido pelos torcedores alvinegros, não está mais no comando da equipe de futebol feminino do Ceará. Na tarde desta terça-feira, (24), o clube comunicou oficialmente o desligamento do treinador através de suas redes sociais.

"OBRIGADA, ERIVELTON! O técnico Erivelton Viana não faz mais parte da comissão técnica das #MeninasdoVozão. Junto com a equipe, o treinador fez história à frente do Futebol Feminino do Ceará SC comandando o acesso à Série A1, o título de Campeão Brasileiro Série A2 2022, além de conquistas no Campeonato Cearense Feminino", escreveu o clube.

Erivelton foi jogador do Ceará até 2012 e retornou ao clube para assumir o comando técnico das Meninas do Vozão. À frente da equipe, o ex-treinador alvinegro garantiu o acesso à Série A1 do Brasileirão Feminino, além de, juntamente com sua equipe, erguer o título de Campeão Brasileiro da Série A2.

O Ceará vive um período de crise em decorrência do rebaixamento do time principal para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, fator que colocou em risco a existência do futebol feminino do clube.

Ainda no dia 21 de novembro de 2022, a jornalista Denise Santiago citou em sua coluna que a comissão técnica do futebol feminino já havia sido informada sobre a rescisão de seus contratos. Porém o anúncio oficial sobre o desligamento do técnico foi feito somente nesta terça, (24).

As meninas do Ceará voltam a campo contra o Flamengo, pela Supercopa, com data, horário e local ainda a ser definido. A competição tem início no dia 5 de fevereiro, mas o jogo do Ceará ainda não tem data confirmada.