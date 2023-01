Ex-Portugal, Fernando Santos é anunciado como novo técnico da Polônia

O experiente treinador Fernando Santos, que comandou a seleção de Portugal na Copa do Mundo de 2022, no Catar, foi confirmado nesta terça-feira como o novo técnico da Polônia.

"A partir de hoje, sou polonês", declarou Santos em sua apresentação em Varsóvia. "Sou um de vocês, é uma honra continuar meu trabalho de treinador aqui", acrescentou.

"A escolha era difícil, mas escolhemos o melhor", declarou o presidente da Federação Polonesa de Futebol (PZPN), Cezary Kulesza. "Nosso primeiro objetivo é a classificação para a Eurocopa".

SUBSTITUTO DE MICHNIEWICZ

Santos irá suceder Czeslaw Michniewicz, demitido em dezembro após levar a equipe até as oitavas de final do Mundial do Catar, onde foi eliminada pela França (3 a 1).

Contestado pela imprensa do país por seu jogo defensivo, Michniewicz também foi criticado pela PZPN por uma "falta de visão no funcionamento e no futuro da equipe".

HISTÓRICO DE FERNANDO SANTOS

Fernando Santos dirigiu a seleção de Portugal de 2014 até a surpreendente eliminação para o Marrocos (1 a 0) no Catar, nas quartas. O experiente treinador, de 68 anos, foi campeão da Eurocopa de 2016 e da Liga das nações em 2019 com o time luso.

No entanto, sua passagem também ficou marcada pelas eliminações nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2018 e da Eurocopa de 2020.