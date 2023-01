Portugal oficializa Roberto Martínez, ex-Bélgica, como treinador da seleção

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou nesta segunda-feira (9) o treinador Roberto Martínez, ex-Bélgica, como treinador da Seleção de Portugal. Aos 49 anos, o técnico substituirá Fernando Santos, demitido após a eliminação para Marrocos na Copa do Mundo do Catar.

Um novo 𝗟𝗶́𝗱𝗲𝗿 ao serviço de Portugal 🇵🇹: bem-vindo, Mister Roberto Martínez! 🤝 #VesteABandeira



A new 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 at 🇵🇹 service: welcome, Coach Roberto Martínez! 🤝 #WearTheFlag pic.twitter.com/TCDe3yzJr9 — Portugal (@selecaoportugal) January 9, 2023

Roberto Martínez estava à frente da Seleção Belga desde 2016, sendo responsável por conduzir a equipe na Copa do Mundo de 2018 e 2022. Após a precoce eliminação na fase de grupos do Mundial do Catar, deixou o cargo.

Durante a trajetória na Bélgica, faturou a medalha de bronze na Copa do Mundo da Rússia, em 2018. Pela Seleção Belga somou 74 partidas, com 53 vitórias.

Na carreira, o treinador espanhol ainda tem passagens por Swansea City, Wigan Athletic e Everton. Roberto Martínez ainda tem os títulos da League One (2007-08) e da Copa da Inglaterra (2012-13) no currículo.

O vínculo com a Seleção Portuguesa será de três temporadas, até 2026.