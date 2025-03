Tiago Zorro lamenta goleada sofrida para o Fortaleza, mas garante: 'Não estamos abalados'

O técnico Tiago Zorro lamentou a goleada sofrida pelo Ferroviário diante do Fortaleza, no Castelão, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. O Tubarão da Barra foi goleado por 4 a 0 no Castelão, atuando com uma equipe reserva, ao priorizar o confronto pelo Cearense no sábado entre os dois.

Não é um resultado normal. As minhas equipes tem dado respostas positivas mesmo modificadas e não foi a atuação que esperávamos. Mas não estamos abalados. Temos este jogo no sábado e a responsabilidade está do lado do Fortaleza. Vamos buscar o resultado positivo" Tiago Zorro Técnico do Ferrovário

Mudança de chave

Para o treinador, que poupou 8 titulares na formação inicial, o importante é o Ferroviário entrar em campo sabendo o que fazer diante do Fortaleza no sábado.

"Vamos mudar a chave. O que importa é olhar para aquilo que já fizemos e o que eles irão fazer. Isso é o mais importante. Alguns jogadores estão cansados, mas vamos em busca do resultado que precisamos".