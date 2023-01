Vice-presidente do Grêmio descarta Vina, do Ceará: 'foi ofertado, mas não prosperou'

O vice-presidente de futebol do Grêmio, Paulo Caleffi, descartou a contratação do Vina para 2023. Em entrevista ao podcast Papo Copero, o dirigente de futebol do clube gaúcho comentou que o meio-campista foi oferecido, mas que as negociações não avançaram devido à pedida do staff do atleta.

Paulo Caleffi Vice-presidente de futebol do Grêmio "O Vina foi ofertado em determinado momento, mas não prosperou o que era solicitado pelo staff dele. Os valores, tem que ser condizentes com que o Grêmio quer e não o que o atleta, quer"

As negociações entre Grêmio, Vina e Ceará tiveram início no sábado (21) intermediado por André Cury, empresário do meio-campista. O Alvinegro de Porangabuçu topava ceder o camisa 29 por empréstimo, desde que o clube gaúcho arcasse com o salário e compensasse financeira o Ceará. A informação é da goal.

Com a recusa do Grêmio, Vina deve permanecer no Ceará para 2023. Recentemente, o meio-campista entrou no radar do Fluminense, mas as negociações não avançaram por receio da comissão técnica de Fernando Diniz, devido aos polêmicos casos que o atleta se envolveu em solo cearense.

Na temporada, Vina disputou duas partidas pelo Ceará, sem marcar, mas com uma assistência assinalada.

Veja trecho da entrevista de Paulo Caleffi ao Papo Copero