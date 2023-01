Jogada inicia entrevistas com candidatos à presidência do Conselho Deliberativo do Ceará

O programa Jogada 1º Tempo inicia nesta terça-feira (24) uma série de entrevistas com os candidatos à presidência do Conselho Deliberativo do Ceará Sporting Club. O programa tem início às 12h e é exibido na TV Diário, na rádio Verdinha e nos perfis da Verdinha no YouTube e no Facebook. Denise Santiago apresenta o programa, com comentários de André Almeida.

O primeiro entrevistado, nesta terça-feira (24), será o candidato Danilo Lopes, que lidera a chapa da oposição, intitulada “Conselho de Todos”. Na quarta-feira (25), será a vez do candidato Jamilson Veras, que lidera a chapa da situação, intitulada "Conselho Independente". A ordem das entrevistas foi definida tendo como base a disponibilidade dos candidatos.

ENTENDA A DISPUTA PELO CONSELHO DELIBERATIVO DO CEARÁ

A eleição do Conselho Deliberativo do Ceará foi mais uma vez adiada. Na última sexta-feira (20), o pleito, que aconteceria no último dia 23, foi suspenso. Anteriormente, a eleição havia sido marcada para o dia 15 de dezembro, mas também foi suspensa. O Ceará ainda não se pronunciou oficialmente sobre a decisão.

A medida foi tomada pelo Juiz de Direito, Tácio Gurgel Barreto, na última sexta-feira (20). Também foi determinada a disponibilização da lista completa dos integrantes das chapas, nos moldes da decisão inicial.