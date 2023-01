Ceará enfrenta o Flamengo na estreia da Supercopa de Futebol feminino; veja confrontos

A CBF definiu os confrontos da Supercopa Feminina de futebol. Aline Pellegrino, gerente de competições da entidade, realizou o sorteio nesta terça-feira (17), na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O Ceará estreia contra o Flamengo. A competição será realizada entre os dias 5 e 12 de fevereiro.

A Supercopa abre o calendário do futebol feminino em 2023. Além das Meninas do Vozão, outras oito equipes participam do torneio. São elas: Corinthians (SP), Internacional (RS), Flamengo (RJ), Real Brasília (DF), Avaí Kindermann (SC), Atlético-MG e Athletico-PR (PR).



Os times participantes são de oito estados diferentes do Brasil e conquistaram vaga na disputa pelo seguinte critério: "Os oito clubes melhores colocados, limitados a 1 (um) clube por Estado, no bloco composto pelos 12 (doze) clubes melhores colocados do Brasilierão Feminino de 2022 e os 4 melhores colocados da Série A-2)", explica a CBF.

Os confrontos foram definidos da seguinte forma: ps nomes dos times ficaram em um único pote. O primeiro clube sorteado foi colocado no pote A, que vai representar o grupo A e assim por diante. A partir do quinto sorteado, os times foram distribuídos de trás para frente, nos grupos d c b a.

A Federação melhor posicionada no RNF/FF CBF será mandante da partida. Assim, os duelos ficaram definidos desta forma:

Grupo A - Internacional x Athletico-PR

Grupo B - Corinthians x Atletico-MG

Grupo C - Real Brasília x Avaí Kindermann

Grupo D - Flamengo x Ceará

FORMATO DA COMPETIÇÃO

O torneio será disputado em três fases. Primeiro, os oito clubes serão divididos em quatro grupos com duas equipes cada. Nas semifinais e final, os duelos serão únicos e eliminatórios.

Campeão da Série A2 do Brasileirão no ano passado, o Ceará vai disputar a elite do futebol feminino nacional pela primeira vez. Logo, também estreia na competição que reúne os oito melhores do país.