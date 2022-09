Meninas do Vozão celebram título Brasileiro Feminino em volta olímpica no Castelão; veja vídeo

Volta olímpica histórica! As Meninas do Vozão conquistaram o título inédito de Campeãs Brasileiras Série A2 e foram aplaudidas na Arena Castelão, neste domingo (18), antes do jogo entre Ceará e São Paulo.

Com uma campanha praticamente perfeita, elas venceram o Athletico-PR nos pênaltis e ergueram a taça. É o primeiro título nacional do futebol profissional do clube entre homens e mulheres.

Sob comando do técnico Erivelton Viana, o grupo garantiu vaga na Série A após três anos de tentativas e conquistou o lugar mais alto do pódio. Na Série A2 deste ano, foram nove vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Nas redes sociais, jogadores do Alvinegro também celebraram a conquista.

