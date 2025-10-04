Diário do Nordeste
Richardson completa 300 jogos pelo Ceará contra o Santos e celebra: 'satisfação enorme para mim'

Volante está na sua segunda passagem pelo Alvinegro e viveu muitos ciclos no Vovô

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 11:11)
Jogada
Legenda: Caso o jogador entre em campo contra o Santos, completa a marca de 300 jogos vestindo a camisa alvinegra
Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

Ídolo do Ceará, o volante Richardson concedeu entrevista coletiva de pré-jogo em Porangabuçu nesta sexta-feira (4). No domingo (5), o Vovô enfrenta o Santos na Arena Castelão e caso o jogador entre em campo, completa a marca de 300 jogos vestindo a camisa alvinegra

"Para mim é uma satisfação enorme, uma realização de um sonho. É uma responsabilidade enorme estar vestindo essa camisa e chegar numa marca tão expressiva como essa. Confesso que não era um dos principais objetivos quando aqui cheguei pela primeira vez. Mas me sinto um atleta privilegiado pela história e por todo esse alcançar números expressivos dessa forma". 
Richardson
Sobre completar 300 jogos pelo Ceará

O potiguar de 34 anos está na sua segunda passagem no clube, tendo ficado de 2016 a 2019 e retornado ao Vozão em 2022, e viveu momentos de altos e baixos do Ceará, como os título da Copa do Nordeste (2023) e quatro estaduais (2017, 2018, 2024 e 2025), além do acesso Série A e o rebaixamento para a segunda divisão do Brasileiro em 2022. Titular atualmente de Léo Condé, Richardson já tem 21 jogos pela equipe na temporada vigente. 

"Fico feliz pelo momento, por ter passado por um momento difícil no início da temporada, de lesão, e agora poder estar atuando novamente. Então, me sinto um cara muito privilegiado, muito abençoado por Deus para estar vestindo essa camisa de tantas vezes e conseguir levar essa responsabilidade tantas vezes pro torcedor. Eu acho que é um mix de sentimentos nesse momento. Agradecer ao torcedor por toda a paciência, todo o carinho, todo o respeito mútuo, junto comigo e com a minha família. Ainda mais numa época do esporte tão capitalista, com jogadores sendo muito valorizados, vendas muito grandes, ter jogadores passando um longo período dentro do clube, marcando história é legal. Então, fico feliz, acredito, sou um privilegiado, agradecer a Deus. É um momento muito especial para mim e para a minha família", finalizou o capitão alvinegro.

O volante renovou contrato com o Alvinegro no ínicio da temporada e tem contrato até dezembro de 2026. Agora, Richardson e seus companheiros se preparam para encarar o Santos, em duelo válido pela 27ª rodada da Série A, neste domingo, às 20h30, na Arena Castelão.

* Sob supervisão de João Bandeira Neto

