Avaí x Ceará: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em rodada que pode definir seu destino no Brasileirão, o Ceará encara o Avaí, às 19h, desta quarta-feira (9), pelo penúltimo jogo do ano. O Vozão disputa com outras duas equipes a permanência na Série A, enquanto o Leão já está rebaixado e cumpre tabela. O confronto acontece no estádio da Ressacada, em Florianópolis-SC.

Com dez jogos sem vitória e uma sequência de sete derrotas e três empates, o Ceará caiu uma posição ao ser derrotado por 1 a 0 para o Corinthians, fora de casa, na última rodada. Agora, a equipe está na 18ª colocação com 34 pontos, quatro a menos que o Dourado, primeiro fora da zona de rebaixamento.

O adversário desta vez é o Avaí, segundo time rebaixado para a Série B. O Leão também vem de sequência negativa, com nove partidas sem triunfo, sendo oito derrotas e um empate. Na última rodada, os catarinenses ficaram no 1 a 1 com o Santos, na Vila Belmiro. Com 29 pontos, o time da Ressacada está na 19º posição.

Qual horário de Avaí x Ceará

A partida válida pela 37ª rodada da Série A acontece às 19h, desta quarta-feira (9).

Onde assistir

A partida será transmitida pelo Premiere, rádio Verdinha (AM 810), além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

Palpites

inter@

Escalações (PROVÁVEIS)

Avaí: Vladimir; Thales, Wellington, Lipe e Natanael; Lucas Ventura, Bruno Silva e Raniele; Vitinho, Pablo Dyego e Marcinho (Bissoli). Técnico: Fabrício Bento.

Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Luiz Otávio, David Ricardo e Bruno Pacheco; Richardson, Richard Coelho, Fernando Sobral, Vina e Lima; Jô. Técnico: Juca Antonello.

Desfalques e retornos

O Ceará tem sete desfalques, a começar por Zé Roberto que tomou o terceiro amarelo contra o Corinthians e cumpre suspensão automática. As outras ausências ficam no DM Alvinegro, que, segundo o último boletim do clube, conta com Messias, Lindoso, Lucas Ribeiro, Michel Macedo, Diego Rigonato e Matheus Peixoto.

A novidade é o retorno de Mendoza entre os relacionados para a partida. O jogador viajou e se juntou à delegação em Santa Catarina na preparação final da equipe. O atacante colombiano é o artilheiro do Ceará na temporada, com 20 gols marcados, 10 somente no Brasileirão.

Legenda: Artilheiro do Leão da Ilha com 14 gols na Série A, Bissoli retorna após cumprir suspensão contra o Santos Foto: Frederico Tadeu / Avaí FC

Do lado avaiano, o departamento médico puxa a lista de ausências. Bressan, que iniciou transição, Cortez (lesão no púbis), Guerrero (dores no joelho) e Pottker (lesão no adutor da coxa) não entram em campo logo mais. O time catarinense tem o retorno do atacante Bissoli, que retorna após cumprir suspensão.

Com o rebaixamento para a Série B confirmado na última rodada, o Avaí já iniciou as conversas com os atletas que devem permanecer para a temporada na Série B. Diante do Santos, o treinador interino Fabrício Bento utilizou Lipe, Felipinho e Gaspar, jogadores formados no time de Santa Catarina.

Histórico e confrontos

No recorte apenas da Série A, foram sete encontros com vantagem do Vozão sobre o Leão da Ressacada. Pela elite, o Ceará venceu cinco, enquanto o Avaí ganhou as outras duas partidas. O último triunfo alvinegro foi pelo primeiro turno deste ano, quando o meia Vina marcou no 1 a 0, na Arena Castelão.

Legenda: Vina foi quem marcou na vitória do Ceará por 1 a 0 sobre o Avaí, pelo primeiro turno Foto: Kid Junior / SVM

O time avaiano não vence o Ceará há seis anos e meio. A última vez que isso aconteceu foi pela 23ª rodada da Série B de 2016. Ao longo da história, com a soma de todas as competições, foram 28 jogos entre as equipes, com 12 vitórias do Leão, contra 8 triunfos do Vozão, além de 8 empates.

Situação do alvinegro

O Alvinegro não vence há cinco meses fora de casa no Brasileirão. A última vez que levou a melhor, como visitante, foi quando venceu o América-MG por 2 a 0, no dia 8 de junho, pela 10ª rodada da competição, no estádio Independência. De lá pra cá, foram 12 jogos, com seis derrotas e seis empates.

Para continuar na disputa pela permanência, o Vozão não pode nem pensar em empatar. O time de Porangabuçu precisa vencer os dois últimos jogos e torcer contra os adversários diretos.

LEIA JOGO JUVENTUDE Jogada Jogo do Ceará contra Juventude seguirá na Arena Castelão e sem a presença da torcida

cálculo para permanência alvinegra passa pelo Cuiabá, primeiro fora do Z4, com 38 pontos, que pode somar apenas um ponto contra Atlético-MG e Coritiba. Além do Dourado, o Atlético-GO não pode somar mais que quatro pontos diante de Athletico e América-MG.

FICHA TÉCNICA | AVAÍ X CEARÁ