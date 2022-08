Renato Kayser sobre saída do Fortaleza: 'Queria jogar, não ser humilhado, excluído'

O ex-atacante do Fortaleza, Renato Kayzer, falou sobre sua saída do Tricolor de Aço em entrevista ao canal 3 Pontos, dedicado ao Athletico/PR - ele foi ídolo lá - no último dia 15. Hoje jogando no Daejeon Citizen, da Coreia do Sul, o atleta afirmou que deixou o clube cearense por querer jogar e não ser humilhado.

"Com o presidente Marcelo Paz e o elenco foi show de bola, não tive problema nenhum com eles. Tanto é que fui muito homem, cheguei pra ele e falei que eu queria jogar. Todo mundo que trabalhou comigo me conhece e sabe que gosto de estar sempre ajudando, jogando e não ser humilhado e excluído", disse ele.

Sem mágoa

Ele foi emprestado pelo Fortaleza ao time coreano até o fim de 2022 após perder espaço no time titular de Vojvoda. A passagem de Leão, com 23 jogos, apenas 3 gols e duas assistências. Ainda assim, ele afirmou que não tem mágoa do Tricolor e diz torcer para o crescimento do clube.

"O problema não foi nem com o torcedor, com o presidente ou com o elenco. Foi outra coisa, mas coisa do futebol. Como falei, desejo tudo de bom pro clube e que cresça mais ainda. O Fortaleza sempre cumpriu os compromisso comigo, nunca deixou faltar nada. Quando conversei com o presidente, foi uma conversa de homem para homem e ele foi muito bom comigo. Não tenho nada para reclamar do Fortaleza. O clube é muito bom, estruturado, está crescendo bastante, estádio sempre lotado e a torcida sempre vai apoiar", disse ele.

