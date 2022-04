Renato Kayzer entra para história do Fortaleza com gol na Libertadores

Apesar da derrota em casa para o Colo-Colo, o Fortaleza fez um jogo histórico contra os chilenos pela estreia do time em Copa Libertadores.

E Renato Kayzer, atacante que chegou em 2022 no Pici, também ficará registrado como autor do primeiro gol do clube na maior competição das Américas.

E não precisou de muito tempo em campo. Com apenas 3 minutos após entrar na partida, no lugar de Silvio Romero, recebeu passe açucarado de Yago Pikachu para guardar a bola para o fundo da meta.

Eram 25 minutos da segunda etapa. O Leão ainda pressionou, mas não conseguiu chegar ao empate para frustração do Castelão lotado.