Remo recua em negociação com volante Zé Welison; Fortaleza ainda tem dívidas com o atleta

Atleta se recusa a não receber os valores pendentes pelo Fortaleza

Escrito por
Fernanda Alves fernanda.alves@svm.com.br
(Atualizado às 15:33)
Jogada
Legenda: A última vez que Zé Welison entrou em campo foi no dia 19 de agosto de 2025, na partida contra o Vélez Sarsfield
Foto: divulgação / Fortaleza
A ida do volante Zé Welison para o Remo não concluiu e ele segue no Fortaleza. Conforme apurado pelo Diário do Nordeste, o atleta já tinha conversado com o Tricolor de Aço para definir a rescisão e acertou verbalmente com o Leão da Amazônia, que desistiu.
 
O Fortaleza ainda tem dívidas salariais com o jogador e ele se recusa a não receber os valores pendentes. O interesse do Remo seria para uma contratação imediata, visando a Série A, na qual a equipe paraense estreia no dia 28 de janeiro, contra o Vitória. Com a indefinição da situação de Zé Welison com o Fortaleza, o Remo fez o recuo.
 
Essa não é a primeira vez que o atleta tem negociações firmadas ou avançadas e não são concluídas. Em janeiro de 2025, o Sport recuou nas investidas pelo atleta. O Leão da Ilha compraria pelo valor de R$ 5,5 milhões por 80% dos direitos econômicos. 
 
Em maio de 2025, o jogador estava quase firmado para retornar ao Vitória, mas permaneceu no Fortaleza. Na época, ele foi escalado por Vojvoda para a partida contra o Flamengo e completou o ciclo de sete partidas pela mesma equipe na Série A e não poderia mais ser negociado.
 
O Athletico-PR também tentou a contratação do volante em agosto de 2025, mas ele recusou a investida. 
 
A última vez que Zé Welison entrou em campo foi no dia 19 de agosto de 2025, na partida contra o Vélez Sarsfield, em Avellaneda, na Argentina, pela Libertadores. Em 2025, ele fez 25 jogos, marcou um gol e deu duas assistências.
 
Desde 2022 no Tricolor, o atleta conquistou o pentacampeonato Cearense, uma Copa do Nordeste, o vice da Sul-Americana e esteve nas campanhas de G4 no Brasileirão. No total, são 171 jogos, nove gols marcados e seis assistências.
