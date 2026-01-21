Remo recua em negociação com volante Zé Welison; Fortaleza ainda tem dívidas com o atleta

ida do volante Zé Welison para o Remo não concluiu e ele segue no Fortaleza. Conforme apurado pelo Diário do Nordeste, o atleta já tinha conversado com o Tricolor de Aço para definir a rescisão e acertou verbalmente com o Leão da Amazônia, que desistiu. não concluiu eConforme apurado pelo Diário do Nordeste, o atleta já tinha conversado com o Tricolor de Aço para definir a rescisão e acertou verbalmente com o

O Fortaleza ainda tem dívidas salariais com o jogador e ele se recusa a não receber os valores pendentes. O interesse do Remo seria para uma contratação imediata, visando a Série A, na qual a equipe paraense estreia no dia 28 de janeiro, contra o Vitória. Com a indefinição da situação de Zé Welison com o Fortaleza, o Remo fez o recuo.

não é a primeira vez que o atleta tem negociações firmadas ou avançadas e não são concluídas. Em janeiro de 2025, o Sport recuou nas investidas pelo atleta. O Leão da Ilha compraria pelo valor de R$ 5,5 milhões por 80% dos direitos econômicos.

A última vez que Zé Welison entrou em campo foi no dia 19 de agosto de 2025, na partida contra o Vélez Sarsfield, em Avellaneda, na Argentina, pela Libertadores. Em 2025, ele fez 25 jogos, marcou um gol e deu duas assistências.

Desde 2022 no Tricolor, o atleta conquistou o pentacampeonato Cearense, uma Copa do Nordeste, o vice da Sul-Americana e esteve nas campanhas de G4 no Brasileirão. No total, são 171 jogos, nove gols marcados e seis assistências.