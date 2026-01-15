Volante Zé Welison rescinde com o Fortaleza e vai para o Remo

O volante Zé Welison rescindiu com o Fortaleza e acertou com o Remo. O atleta assinou contrato com o Leão da Amazônia por um ano. Ele tinha contrato com o Leão até o fim de 2026.

No Fortaleza, Zé Welison chegou em 2022. Mas, em 2025, o atleta foi pouco aproveitado e envolvido em polêmicas. Chegou a ter negociações avançadas com o Vitória, mas completou o ciclo de sete jogos pelo Tricolor de Aço na Série A e não vingou.

O atleta também entrou para a lista de jogadores afastados quando o Leão do Pici era comandado por Renato Paiva. Martín Palermo reintegrou o volante ao elenco, mas não foi aproveitado.

A última vez que Zé Welison entrou em campo foi no dia 19 de agosto de 2025, na partida contra o Vélez Sarsfield, em Avellaneda, na Argentina, pela Libertadores. Em 2025, ele 25 jogos, marcou um gol e deu duas assistências.

Com três temporadas no Fortaleza, Zé Welison conquistou o pentacampeonato Cearense, uma Copa do Nordeste, o vice da Sul-Americana e esteve nas campanhas de G4 no Brasileirão. No total, são 171 jogos, nove gols marcados e seis assistências.