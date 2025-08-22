Athletico-PR tem interesse no volante Zé Welison e atleta recusa investida

O Athletico-PR tem interesse no volante Zé Welison, do Fortaleza. Segundo apuração do Diário do Nordeste, o jogador recebeu a sondagem do clube paranaense, mas recusou a investida. O atleta está na lista dos afastados da equipe comandada pelo técnico português Renato Paiva.

Com 30 anos, o jogador perdeu espaço no Leão e, mesmo sabendo do afastamento divulgado pelo clube, optou por negar a sondagem. Na atual temporada, soma 25 jogos, com um gol. A chegada no Tricolor foi em 2022, adquirido por R$ 1,25 milhão junto ao Atlético-MG, que comprou 75% dos direitos econômicos na época.

Desde então, participou dos títulos do Campeonato Cearense (2023) e da Copa do Nordeste (2022-2024). No início do ano, o jogador foi sondado por Sport e Vitória, quase fechando com o clube baiano, mas permaneceu no Fortaleza e atingiu os sete jogos, que impossibilitam de jogar por outro clube da Série A na temporada.