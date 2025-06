Zé Welison e Marinho atingem limite de jogos e não podem ser negociados para times da Série A

O volante Zé Welison e o atacante Marinho completaram sete jogos pelo Fortaleza na Série A do Brasileirão 2025 e não podem mais defender outras equipes nesta edição do torneio. Os dois jogadores estavam na mira do Vitória para o restante da temporada.

Tanto Zé Welison como Marinho foram titulares do Fortaleza na goleada sofrida por 5 a 0 para o Flamengo, no último domingo (1º), no Maracanã. Antes da partida, havia dúvida se os dois seriam relacionados, tendo em vista a possibilidade de saída.

Nas últimas semanas, o Diário do Nordeste havia noticiado o interesse do Vitória pelos dois jogadores, que já passaram pela equipe baiana.

Zé Welison, de 30 anos, soma 22 jogos na temporada 2025, com um gol e duas assistências. Já Marinho tem 35 anos, soma 24 jogos, três gols e quatro assistências.