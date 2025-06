Elenco do Fortaleza tem folga de dois dias após sofrer goleada para o Flamengo

Os jogadores do Fortaleza ganharam dois dias de folga após a goleada sofrida para o Flamengo por 5 a 0, no último domingo (1º). O elenco do Tricolor do Pici retornou para Fortaleza (CE) após o jogo, em voo fretado, mas só se reapresenta na quarta-feira (4).

De acordo com informações divulgadas pela assessoria de comunicação do clube, a reapresentação geral do elenco está marcada para o período da tarde da quarta-feira (4), no Centro de Excelência Alcides Santos, sede do clube, no Pici.

O intervalo maior para a reapresentação é motivado pela distância até a próxima partida do Fortaleza, marcada para o dia 12 de junho, contra o Santos. O Campeonato Brasileiro para nesta semana por conta dos jogos das seleções na Data Fifa.

O Fortaleza conta inclusive com um jogador convocado. Trata-se do zagueiro Kuscevic, titular do Leão, que foi mais uma vez convocado pela seleção do Chile. A seleção entra em campo na quinta-feira (5), contra a Argentina, e na terça (10), contra a Bolívia.

Outro fator relevante para o tempo de descanso foram os dois jogos seguidos fora de casa, já que o Fortaleza enfrentou o Racing na quinta-feira (29), pela Libertadores, e o Flamengo no domingo (1º), pelo Brasileirão.