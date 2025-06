Flamengo x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Após conseguir a classificação para as oitavas de final da Libertadores, o Fortaleza tem mais um duelo difícil, longe de casa, mas pela 11ª rodada do Brasileirão. O Tricolor de Aço vai enfrentar o Flamengo neste domingo (1º), a partir das 18h30, no Maracanã e quer fugir da zona de rebaixamento. Na 16ª colocação e com dez pontos, o Laion quer se distanciar do Z-4 e só a vitória importa. Já o Mengão tem outros objetivos, que é assumir a ponta da tabela e esperar uma derrota do Palmeiras. O rubro-negro carioca está na vice-liderança, com 21 pontos.

O Flamengo venceu o Deportivo Táchira (VEN) por 1 a 0 e conseguiu também a classificação na Libertadores para as oitavas. Pelo Brasileirão, o rubro-negro venceu o Palmeiras por 2 a 0. O duelo será o último do Mengo antes do Mundial de Clubes, no qual o grupo está com foco total na competição.

Já o Tricolor, mesmo com a classificação na Liberta, está há cinco jogos sem vencer. A equipe perdeu para o Racing-ARG, acumula duas derrotas consecutivas no Brasileirão, a eliminação para o Retrô na Copa do Brasil e empatou com o Atlético Bucaramanga. A última vitória tricolor foi contra o Juventude por 5 a 0 no dia 10 de maio, na Série A.

No retrospecto entre as duas equipes, são 24 jogos, com oito vitórias do Fortaleza, quatro empates e 12 triunfos do Flamengo. Em duelos do Fla como mandante, foram 12 partidas no total, com o rubro-negro levando em seis jogos, dois empates e quatro vitórias tricolores.

COMO CHEGA O FLAMENGO

Filipe Luís, treinador do Flamengo, deve ter as ausências do meio-campista De la Cruz, com problemas no joelho esquerdo, e do atacante Gonzalo Plata, com um edema ósseo no joelho direito, ambos entregues ao Departamento Médico.

Nos nomes que ainda são dúvidas, estão o Erick Pulgar, volante, Matías Viña, que estão em fases avançadas do tratamento, mas que não é o suficiente para saírem do DM. Por outro lado, Wesley, lateral-direito, retorna após cumprir suspensão automática contra o Palmeiras.

Pedro, atacante, que atuou contra o Deportivo Táchira, será preservado novamente, começando no banco de reservas, com foco no Mundial.

COMO CHEGA O FORTALEZA

Juan Pablo Vojvoda chega no Rio de Janeiro após partida em Buenos Aires com um desfalque certo, que é Pedro Augusto, suspenso após expulsão na partida contra o Cruzeiro. Rossetto é dúvida, foi substituído no jogo contra o Racing, ainda no primeiro tempo, com dores na panturrilha direita, na qual ele saiu do tratamento recentemente.

Para a posição dele, tem Zé Welison, que poderá não ser relacionado, caso a ida do atleta para o Vitória seja acertada. O atleta estaria próximo de sair do Tricolor e tem seis partidas pelo Brasileirão. Caso jogue, ele chegaria no limite de duelos permitidos pelo mesmo jogador na Série A e dificultaria a saída dele do Fortaleza.

Há o retorno de Marinho, que cumpriu suspensão no jogo contra o Cruzeiro, após expulsão no jogo contra o Vasco. O Fortaleza tem três pendurados: Lucero, Calebe e Gustavo Mancha.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

PALPITES

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo e Gerson; Arrascaeta, Luiz Araújo e Cebolinha; Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís

Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Gustavo Mancha, Bruno Pacheco; Rodrigo, Martínez, Pochettino; Yago Pikachu, Breno Lopes e Deyverson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

FLAMENGO X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA

Competição: 11ª rodada do Brasileirão

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Data: 30/05/2025 (domingo)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistente 1: Alex dos Santos (SC)

Assistente 2: Gizeli Casaril (SC)

Quarto Árbitro: Andreza Helena de Siqueira (MG)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

AVAR: Fabio Rogerio Baesteiro (SP)

AVAR2: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)