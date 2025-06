Fortaleza é humilhado pelo Flamengo, entra na zona de rebaixamento e escancara fase

O Fortaleza foi humilhado pelo Flamengo. Uma derrota no Maracanã para um dos elencos mais fortes do país é normal, mas perder por 5 a 0 é vexatório, escancarando a péssima fase - já são seis partidas sem vencer. Foram tantos gols sofridos que conseguiram empurrar o time leonino para a zona de rebaixamento, agora na 17ª colocação - posição mais digna e condizente com o péssimo futebol apresentado em 2025.

Desde o início, o time cearense foi completamente dominado. Apático, evitou a goleada no 1º tempo ao perder apenas de 1 a 0, com boas intervenções de João Ricardo. Na volta do intervalo, o atropelo rubro-negro foi completo, fácil, diante de um time totalmente desestruturado, inofensivo e entregue em campo.

A derrota tem o rosto de Juan Pablo Vojvoda, extremamente abatido à beira do campo e incapaz até de mexer no time, promovendo as primeiras substituições quando o placar já era 3 a 0. E a assinatura, sem sombra de dúvidas, do elenco, sem alma para impedir o passeio rival sequer com mais vigor físico.

Assim, o torcedor tricolor vai ficando calejado de passar vergonha na atual temporada. Mais do que nunca, esse clube implora pela pausa do Mundial de Clubes da Fifa para tentar recalcular a rota, se é que ainda dá tempo. Como dito pelo CEO Marcelo Paz, a disputa agora é pela sobrevivência (permanência).

Confronto direto

Dentro do Z-4, o Fortaleza transformou a próxima rodada em um confronto direto pela permanência: encara o Santos, no domingo (8), às 17h, na Arena Castelão. E o Peixe é o 18º colocado, com oito, e chega para o jogo sem o atacante Neymar, suspenso.

Logo, uma vitória pode significar a saída da zona. Já uma derrota é o atestado maior do calvário.

Tudo isso sendo o último compromisso antes da agenda parar. Na volta, o Clássico-Rei no caminho.