'Nossa luta é para não cair', desabafa Marcelo Paz após momento ruim do Fortaleza

O CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, se pronunciou em tom de desabafo sobre o atual momento do elenco do clube na temporada. Após mais uma derrota na Série A, desta vez para o Cruzeiro, o treinador do clube, Juan Pablo Vojvoda, se recusou a conceder coletiva sobre o desempenho dos jogadores e aumentou a crise. Paz foi enfático em dizer que o time agora luta contra o rebaixamento e que os planos estão sendo frustrados.

"Temos que ter também a humildade de reconhecer que a nossa luta esse ano é uma luta para não cair. Essa é a luta. Começamos o ano com expectativas muito altas, né? De títulos maiores, de conquistas maiores, mas nada disso está aparecendo. Então não adianta a gente se iludir nem iludir o torcedor", disse.

Atualmente o Fortaleza é o 16º colocado, com 10 pontos. O Leão tem dois importantes compromissos na semana. Na quinta-feira (29), enfrenta o Racing-ARG, lutando por vaga nas oitavas da Libertadores, e no domingo, enfrenta o Flamengo, fora de casa, pela Série A.

"Temos que ter a garra, a fibra de um time que briga por cada ponto, que valoriza cada ponto, que valoriza cada disputa, que valoriza a história dessa camisa e um time que briga para não cair. Ele tem isso, ele, ele, ele se mata em campo e aí, naturalmente. Os resultados podem vim e vão passar a vir e precisamos de atletas com esse perfil dentro de campo que a gente não tem visto. Infelizmente", complementou Paz.

Apoio a Vojvoda

O colunista do Diário do Nordeste, Alexandre Mota, apurou que Vojvoda se encontrou com Paz após a partida. No encontro de Vojvoda com as lideranças do clube medidas mais enérgicas foram acordadas, como uma profunda mudança nos jogadores.