Neymar é expulso em derrota do Santos e vira desfalque contra o Fortaleza

O atacante Neymar foi expulso na derrota do Santos para o Botafogo por 1 a 0, neste domingo (1º), e virou um desfalque para o jogo contra o Fortaleza. Com o vermelho, após dois cartões amarelos, o camisa 10 virou baixa para a partida do próximo domingo (8), às 17h, na Arena Castelão, pela Série A de 2025.

A expulsão ocorreu aos 31 minutos do 2º tempo. Na ocasião, o atleta recebeu a 2ª advertência após marcar gol com a mão, anulado pela arbitragem. O cartão inicial foi devido uma falta no 1º tempo.

Depois que ficou com 10 em campo, o Peixe foi dominado pelo Botafogo e sofreu um gol de Artur. Deste modo, permanece na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª colocação, com nove pontos.

Contrato no fim

A partida contra o Fortaleza seria o último jogo de Neymar no atual contrato, que encerra em junho. O jogador de 33 anos foi questionado sobre uma renovação e prometeu se manifestar apenas depois do jogo com o time cearense, mas deve antecipar uma resposta, visto que não estará em campo.

Assim, a expulsão pode ter marcado a despedida do camisa 10 da Vila Belmiro, a casa do Santos.