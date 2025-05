Fortaleza encaminha saída de Zé Welison ao Vitória; veja salário e tempo de contrato

O volante Zé Welison está muito próximo de deixar o Fortaleza e acertar com o Vitória. O Diário do Nordeste apurou que os últimos detalhes da negociação devem ser ajustados até segunda-feira (2), para que o jogador seja oficialmente anunciado pelo time baiano.

Ainda de acordo com apuração do Diário do Nordeste, Zé Welison terá dois anos de contrato com o Vitória e receberá um salário de R$ 250 mil. O volante tem grande identificação com o clube, que defendeu por mais de cinco temporadas.

Legenda: Zé Welison em ação pelo Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

A boa relação do jogador com a diretoria do clube baiano também foi um fator determinante para o avanço das negociações. Zé Welison deve inclusive ficar de fora do jogo do Fortaleza contra o Flamengo, para não atingir o limite de partidas da Série A.

Contratado pelo Fortaleza na temporada 2022, Zé Welison tornou-se peça importante no elenco de Vojvoda. Em 2025, são 21 jogos, um gol e duas assistências, mas com o jogador tendo perdido espaço no time titular do Tricolor do Pici.