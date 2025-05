Fortaleza terá novidades contra o Flamengo após dupla se juntar à delegação no Rio

O Fortaleza relacionou os volantes Rodrigo e Lucas Emanoel para a partida contra o Flamengo, neste domingo (1º). A dupla já está integrada à delegação do Tricolor do Pici no Rio de Janeiro (RJ), local da partida da Série A do Brasileirão 2025.

Rodrigo e Lucas Emanoel foram adicionados na lista de relacionados para a partida a pedido da comissão técnica, motivada pelas muitas ausências no meio-campo (Lucas Sasha e Rossetto no departamento médico, Pedro Augusto suspenso).

Rodrigo estava treinando no Centro de Excelência Alcides Santos e Lucas Emanoel faz parte da equipe Sub-20, que já estava no Rio de Janeiro, onde atuou contra o Botafogo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria, na última quinta-feira (29). Fortaleza Em comunicado à imprensa

Rodrigo foi contratado junto ao Maringá, mas ainda não fez sua estreia com a camisa do Fortaleza, já que estava em processo de recondicionamento físico. Já Lucas Emanoel faz parte das categorias de base do Leão e terá sua primeira experiência com o grupo principal.