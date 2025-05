Fortaleza x Flamengo: confronto tem histórico de equilíbrio na Era Vojvoda

O Fortaleza volta a campo no domingo, para encarar o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Na era dos pontos corridos as equipes já se enfrentaram 18 vezes, com vantagem do Rubro-Negro, que tem nove vitórias contra seis do Tricolor do Pici. As equipes empataram três vezes. No entanto, desde que Vojvoda assumiu a equipe, em 2021, o placar tem se equilibrado.

Vojvoda chegou ao Tricolor do Pici no mês de maio daquele ano. A equipe já tinha enfrentado a equipe carioca no primeiro turno, quando acabou derrotada por 2 a 1 sob comando de Enderson Moreira. Desde então, já no comando do argentino, a conta ficou equilibrada. São três vitórias para cara lado e um empate.

Em 2025, o desafio será maior. Apesar de ter avançado às oitavas na Libertadores, a equipe cearense está num mau momento na temporada e busca recuperação. No Brasileirão, o Laion ainda não venceu fora de casa. São duas derrotas e três empates. Além disso, o grupo quer somar mais três pontos para se distanciar da zona de rebaixamento.

O Fortaleza é o 16º na tabela com dez pontos somados enquanto o Flamengo é o vice-líder, com 21. As equipes voltam a se encontrar neste domingo (1º), a partir das 18h30 (de Brasília), no Maracanã. O Diário do Nordeste acompanha em tempo real.

Legenda: Vojvoda, técnico do Fortaleza. Foto: Thiago Gadelha/SVM

FORTALEZA X FLAMENGO - ERA VOJVODA

2021

25ª rodada: Fortaleza 0 - 3 Flamengo

2022

9ª rodada: Flamengo 1 - 2 Fortaleza

28ª rodada: Fortaleza 3 - 2 Flamengo

2023

13ª rodada: Flamengo 2 - 0 Fortaleza

32ª rodada: Fortaleza 0 - 2 Flamengo

2024

16ª rodada: Flamengo 1 - 2 Fortaleza

35ª rodada: Fortaleza 0 - 0 Flamengo