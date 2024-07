Relembre polêmicas envolvendo Gabriel Medina e Yasmin Brunet

O surfista Gabriel Medina tem a chance de trazer para o Brasil mais uma medalha nas Olimpíadas de Paris de 2024. Diferente de Tóquio, em que era casado com Yasmin Brunet, o atleta está solteiro e não assume o novo relacionamento desde 2022, quando o casamento com a modelo terminou.

O relacionamento da ex-BBB 24 e do surfista iniciou em plena pandemia, no ano de 2020. Ao final do mesmo ano, eles oficializaram a união e a filha de Luiza Brunet entrou em uma briga com a família do atleta.

Durante a participação da modelo no BBB 24, ela chegou a mencionar o surfista devido o affair que ele teve com Vanessa Lopes, colega de confinamento da sister.

Jogos Olímpicos de Tóquio

Nas Olimpíadas de Tóquio, realizadas em 2021, uma polêmica em torno do casal fez com que eles virassem assuntos nas redes sociais.

Medina solicitou ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) a ida da esposa a Tóquio, no Japão, o que foi negado prontamente.

Na época dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a skatista Letícia Bufoni chegou até mesmo a compartilhar uma piada sobre o então casal, que não pode permanecer junto durante a competição. "Oxiii, pode nem rir mais?", questionou a atleta, que recebeu diversas críticas por conta do posicionamento.

Vanessa Lopes

Os rumores de briga entre Yasmin Brunet e Vanessa Lopes começaram após o fim do casamento da modelo com o surfista Gabriel Medina, em 2022. Logo após o término, Vanessa foi apontada como affair do atleta.

Apesar de negar que teria se relacionado com o surfista, a influencer foi flagrada com ele em alguns momentos. Por conta desses rumores, Yasmin deixou de seguir Vanessa nas redes sociais, e elas evitavam interagir em eventos.