Além de rapper, Snoop Dogg agora também faz sucesso como comentarista na cobertura das Olimpíadas

Além de rapper e empresário, o cantor Snoop Dogg mostrou um novo talento: o de comentarista dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O artista foi contratado pela emissora norte-americana NBC para fazer a cobertura do evento ao lado de jornalistas esportivos durante as duas semanas das Olimpíadas. Além dos comentários sobre as competições, ele ainda entrevista atletas e familiares. Snoop já está desde a última semana na cidade, onde foi encarregado de levar a tocha olímpica.

De acordo com informações da revista Variety, o canal está investindo na participação do cantor para atrair um público jovem para a audiência em seu serviço de streaming e com esquetes divertidas nas redes sociais.

"Minha preparação para o horário nobre é ser eu. Pesquise sobre mim no Google. Já participei de eventos esportivos. Conheço o esporte e as conversas", revelou o rapper à revista.

Veja também Jogada Snoop Dogg gera memes com tocha das Olimpíadas 2024 Zoeira Rapper Snoop Dogg vai estrear como repórter esportivo nas Olimpíadas de Paris em 2024

Segundo a publicação, Snoop foi escalado para o evento há meses, e foi para Paris cerca de dez dias antes do início para se preparar para a cobertura dos Jogos Olímpicos.

"Tenho entrado nas instalações de treinamento de diferentes equipes, judô, levantamento de peso, basquete, esgrima. Sou um daqueles indivíduos que gosta de se envolver. Converso com os esportistas para conhecer a história de cada um", detalhou o ídolo do rap.

Para a NBC, a decisão de contratar Dogg foi extremamente estratégica. Rick Cordella, presidente da NBC Esportes, afirmou que a emissora quer se reinventar e estar atualizada com a mídia atual.

"Celebridades não teriam feito parte da cobertura das Olimpíadas do canal no passado. Agora são um dos elementos fundamentais", disse em entrevista à Variety.

Relação com esportes

A relação de Dogg com esportes não é de hoje. Há anos, ele é visto com frequência em estádios envolvido em torcidas. Um de seus filhos, inclusive, jogou futebol americano na universidade. Neste ano, ele começou a patrocinar um time de futebol do estado americano do Arizona.

Em 2021, o astro comentou os Jogos Olímpicos de Tóquio em um programa de televisão ao lado do comediante Kevin Hart.