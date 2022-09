Reapresentação do Ceará com Lucho teve coletivo na Cidade Vozão; veja imagens do treino

Após o empate com o Flamengo no Maracanã pela Série A, o elenco do Ceará se reapresentou nesta segunda-feira (5) sob o comando do argentino Lucho González. O curioso: o treinador realizou um coletivo com a presença de atletas do Sub-20 na Cidade Vozão, sede da base, em Itaitinga.

As ausências na atividade foram os atletas que participaram de mais de 45 minutos contra a equipe carioca, domingo (4), no Rio de Janeiro, pela 25ª rodada do Brasileirão. Esse grupo específico fez regenerativos com profissionais do Centro de Saúde e Performance (CESP), em Porangabuçu.

Ao longo da semana, a comissão técnica tem a semana livre para trabalhar com foco no próximo compromisso, contra o Santos. A partida ocorre no sábado (10), às 16h30, na Arena Castelão.

Veja imagens da reapresentação do Ceará

Leia mais Alexandre Mota Por dentro da Cidade Vozão: conheça estrutura e metodologia das categorias de base do Ceará