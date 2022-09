Lucho González terá semana livre de treinos no Ceará até encarar o Santos; veja programação

Depois de trazer um ponto na mala com o empate em 1 a 1, diante do Flamengo, os jogadores do Ceará se reapresentam nesta segunda-feira (5), em Porangabuçu. Lucho González terá sua segunda semana livre para treinos até o confronto contra o Santos, no próximo sábado, na Arena Castelão.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o rubro-negro carioca, no Rio de Janeiro, farão um trabalho regenerativo no CT de Porangabuçu. Já o restante do grupo treinará normalmente na Cidade Vozão, em Itaitinga.

Até a partida diante do Santos, pela 26ª rodada do Brasileirão Série A, o treinador Lucho González terá quatro atividades com os atletas, sem contar com o trabalho de reapresentação. Os treinos acontecem no Vovozão, em Porangabuçu.

DESFALQUES CERTOS

Para o duelo diante do Santos, o Ceará não contará com Vina e Jô, que irão cumprir suspensão automática. O primeiro tomou o terceiro amarelo da sequência e está de fora da 26ª rodada. Mesmo caso do centroavante, que tomou vermelho direto do árbitro Paulo César Zanovelli e é outro desfalque certo no Alvinegro.

Além dos problemas por suspensão, o comandante argentino terá a semana para avaliar a situação de Luiz Otávio. O zagueiro trata inflamação no joelho esquerdo e não atuou nas duas últimas rodadas do Brasileirão. Ele treinou separado do restante do elenco semana passada e não embarcou para o Rio de Janeiro.

Rodrigo Lindoso, Cléber e Diego Rigonato seguem no departamento médico alvinegro. O último chegou a correr ao redor do campo semana passada, mas ainda não iniciou transição do DM para os treinos com bola.

PROGRAMAÇÃO DO CEARÁ

05/09 (segunda-feira) - Reapresentação do elenco;

06/09 (terça-feira) - Coletiva de Bruno Pacheco e treino às 16h, no CT de Porangabuçu;

07/09 (quarta-feira) - Treino às 16h, no CT de Porangabuçu;

08/09 (quinta-feira) - Treino às 16h, no CT de Porangabuçu;

09/09 (sexta-feira) - Treino às 16h, no CT de Porangabuçu;

10/09 (sábado) - Ceará x Santos, às 16h30, na Arena Castelão.

