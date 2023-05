Próximo adversário do Ceará, Criciúma ainda não perdeu na Série B

O Criciúma, adversário do Ceará na próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2023, é uma das quatro equipes que ainda não perderam na atual edição da competição. Em seis rodadas disputadas, o Tigre soma 14 pontos, acumulando quatro vitórias e dois empates. Além da equipe, Atlético-GO, Vila Nova e Sport também ainda não perderam.

Na última rodada, jogando fora de casa, o Criciúma empatou em 0 a 0 com o Vila Nova, garantindo a segunda colocação na tabela de classificação. À frente da equipe catarinense está o Vitória, que soma 15 pontos em seis rodadas, com cinco vitórias e um empate na competição nacional.

JOGOS DO CRICIÚMA NA SÉRIE B

Criciúma 2 x 0 Tombense Ponte Preta 1 x 2 Criciúma Criciúma 1 x 0 Avaí Londrina 1 x 1 Criciúma Criciúma 2 x 1 Ituano Vila Nova 0 x 0 Criciúma

Entre os destaques individuais da equipe estão o atacante Eder, com dois gols, o meia Marquinhos Gabriel, com três assistências, e o meia Fellipe Mateus, principal nome da equipe na Série B, com três assistências e dois gols marcados. O meia-atacante de 32 anos participou diretamente de cinco dos oito gols do Tigre no torneio.

Criciúma e Ceará entram em campo neste domingo (21), às 15h30 de Brasília, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), para disputar a sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. O Criciúma é o segundo colocado, com 14 pontos, e o Ceará é o 13º colocado, com sete pontos.

