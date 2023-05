Eduardo Barroca e a seleção natural no elenco do Ceará: quem está na frente?

O técnico Eduardo Barroca promove uma “seleção natural” no elenco do Ceará. Assim, o próprio definiu a metodologia da semana de trabalho. Para o naturalista Charles Darwin, o conceito explicava a evolução: das espécies, as mais desenvolvidas serão as que conseguem se reproduzir e crescer.

Citando o filme Tropa de Elite, na coletiva do último sábado (13), Barroca explicou a ideia alvinegra.

Eduardo Barroca Técnico do Ceará "Eu acredito muito na seleção natural. Eu tenho 26, 27 jogadores, vou jogar todo mundo pra cima e aquele que não se cuidar, que não acompanhar, vai ficar pelo caminho, pelo processo de seleção natural. É jogar todo mundo pra cima e exigir o máximo. Sabe aquela parte do filme Tropa de Elite, que na primeira parte do curso (do BOPE), o Capitão Nascimento fala assim: 'os corruptos e os fracos caem logo nessa primeira fase’. É mais ou menos o que eu penso pra gente".

A perspectiva da comissão é ampliar a competitividade interna do Ceará. Para fundar um novo conceito de jogo, que tem o domínio da posse de bola como principal característica, além da armação sustentada desde a defesa, Barroca deve entender, no plantel, quem oferece tais recursos.

As primeiras partidas serviram como aperitivo, em performance bem abaixo, mas sem o dito tempo necessário. Contra o Criciúma, fora de casa, domingo (21), às 15h30, pela Série B do Brasileiro, o Vovô deve apresentar mais da cara do novo treinador e também de como ele percebe o elenco alvinegro - e precisa da vitória, além de uma melhor exibição .

QUEM ESTÁ NA FRENTE?

Legenda: Uma parte das opções de Barroca, testadas nos últimos jogos da Série B Foto: reprodução / Lineup11

Essa é a grande questão. Os critérios usados para definir um ranking são subjetivos, mas algumas respostas começam a surgir, principalmente no sistema ofensivo, e podem se confirmar na partida.

Nícolas ou Vitor Gabriel? O primeiro está em vantagem pelo estilo de jogo, a maior movimentação e poder de associação na frente, com um gol marcado contra o Tombense-MG, apesar do outro centroavante ser um dos artilheiros do Ceará na temporada, com nove gols.

No meio-campo, os volantes Willian Maranhão e Richardson foram mantidos. As lesões de Zé Ricardo e Arthur Rezende diminuem a concorrência, mas Castilho tem sido deslocado para o setor como um 2º volante.

Legenda: Willian Maranhão se tornou titular no meio-campo do Ceará com Barroca Foto: Felipe Santos / Ceará

Na frente também, foi notória a preferência por meias, como Chay e Jean Carlos, escolhidos em detrimento de Pulga e Janderson - só Erick foi mantido. Enquanto a defesa teve Lacerda, Pagnussat e Luiz Otávio que se alternaram, com David Ricardo sem chances, e Léo Santos somando apenas 12 minutos.

Por isso, aguardemos o processo. Há peças interessantes, pouco exploradas, e outras que precisam entregar mais. No meio disso, um lembrete: no futebol, a seleção será a performance e o resultado.

Últimas escalações de Barroca no Ceará

Ceará 2x0 Tombense | Richard; Caíque (Warley), Tiago Pagnussat (Léo Santos), Gabriel Lacerda e Danilo Barcelos; Richardson, Willian Maranhão e Jean Carlos (Castilho); Erick (Janderson), Chay (Erick Pulga) e Nícolas.

| Richard; Caíque (Warley), Tiago Pagnussat (Léo Santos), Gabriel Lacerda e Danilo Barcelos; Richardson, Willian Maranhão e Jean Carlos (Castilho); Erick (Janderson), Chay (Erick Pulga) e Nícolas. Ceará 0x2 Vitória-BA | Richard; Warley (Caíque), Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Danilo Barcelos; Richardson (Jean Carlos), Willian Maranhão e Guilherme Castilho; Erick (Chay), Janderson (Luvannor) e Vitor Gabriel (Nicolas).

| Richard; Warley (Caíque), Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Danilo Barcelos; Richardson (Jean Carlos), Willian Maranhão e Guilherme Castilho; Erick (Chay), Janderson (Luvannor) e Vitor Gabriel (Nicolas). Ponte Preta 0x0 Ceará | Richard; Michel Macedo (Warley), Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Danilo Barcelos; Richardson, Willian Maranhão (Castilho) e Jean Carlos (Luvannor), Erick (Chay), Janderson (Erick Pulga) e Nícolas.

Legenda: O atacante Nícolas marcou gol na vitória do Ceará contra o Tombense-MG Foto: Felipe Santos / Ceará

Elenco do Ceará

Goleiros : Richard, Bruno Ferreira, Aguilar, André Luiz e Cristian.

: Richard, Bruno Ferreira, Aguilar, André Luiz e Cristian. Zagueiros : Luiz Otávio, Tiago Pagnussat, Gabriel Lacerda, Léo Santos, David Ricardo e Lucas Ribeiro.

: Luiz Otávio, Tiago Pagnussat, Gabriel Lacerda, Léo Santos, David Ricardo e Lucas Ribeiro. Laterais-direitos : Warley e Michel Macedo.

: Warley e Michel Macedo. Laterais-esquerdos : Danilo Barcelos e Willian Formiga.

: Danilo Barcelos e Willian Formiga. Volantes : Richardson, Willian Maranhão, Caíque, Arthur Rezende e Zé Ricardo.

: Richardson, Willian Maranhão, Caíque, Arthur Rezende e Zé Ricardo. Meias : Jean Carlos, Chay, Guilherme Castilho, Léo Rafael, David e Pedro Lucas.

: Jean Carlos, Chay, Guilherme Castilho, Léo Rafael, David e Pedro Lucas. Atacantes: Erick, Nícolas, Janderson, Vitor Gabriel, Erick Pulga, Luvannor, Álvaro, Pedrinho, Daniel, Caio Rafael, Hygor e Leandro Carvalho.