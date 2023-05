Robinson fala sobre acusação contra ex-jogadores do Ceará em apostas: ‘explica algumas coisas’

Ex-presidente do Ceará, Robinson de Castro participou do programa Jogada 1º Tempo, desta terça-feira (15), e comentou sobre investigação de manipulação de resultados no futebol brasileiro. A Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás (MP-GO), citou o volante Richard Coelho e o lateral-direito Nino Paraíba dentre possíveis envolvidos em um esquema na Série A de 2022 quando defendiam o Vovô.

Robinson de Castro Ex-presidente do Ceará "Agora, nada me surpreende nesse sentido (de manipulação). Se me perguntasse no mês passado, antes de estourar isso, eu colocaria minha mão no fogo, e teria queimado. Então não dá para confiar, e explica algumas coisas, claro que explica. Porque se fizeram isso, fizeram outras coisas também. Deixam de fazer algo para evitar um gol, que pudesse gerar um gol. Você cai por causa de três pontos, para sair da zona era uma vitória, um esforço a mais, evitar alguma situação".

Legenda: Nino Paraíba e Richard Coelho pelo Ceará em 2022 Foto: Thiago Gadelha/SVM - Kid Júnior/SVM

Ao fim da temporada, os atletas deixaram o Ceará. Nino se transferiu para o América-MG, mas teve o vínculo rescindido após a investigação, enquanto Richard Coelho foi emprestado ao Cruzeiro, que o afastou por tempo indeterminado. Robinson ressaltou que, em 2022, a diretoria do Ceará fez diversas reuniões com o elenco para tratar sobre o excesso de cartões amarelos recebidos.

Robinson de Castro Ex-presidente do Ceará "Esse assunto de cartão era muito questionado por mim com eles porque os cartões eram por reclamação. Eu falava assim: 'rapaz, vocês estão preocupados com o árbitro e esquecem de jogar'. Não estou falando que foi de má fé, supostamente tinham a máfia da aposta, e quando eu tomei conhecimento disso, me senti traído, você sofre muito para levar o clube onde nós levamos, eu convivo com isso, me traz um mal para a minha pessoa e vê algumas pessoas fazerem isso não tem sentimento nem pelos funcionários do clube porque gente perde emprego, o torcedor sofre”.

Robinson de Castro renunciou à presidência do Ceará em fevereiro de 2023, hoje ocupado por João Paulo Silva. O gestor estava no cargo desde 2015 e conquistou três títulos neste período: Campeonato Cearense (2017-2018) e Copa do Nordeste (2020). No clube, teve papel importante no crescimento estrutural e investimento, conseguindo a sequência na Série A do Brasileiro entre 2018 e 2022, encerrada com o rebaixamento. Em 2021, foi reeleito para triênio 2022-2024.

