Ceará terá duas partidas seguidas como visitante: veja desempenho do Vovô em 2023

O Ceará terá dois jogos fora de casa pela Série B em sequência, contra Criciúma, no domingo (21) ás 15h30 no Henriberto Hulse e Londrina na quarta-feira (24), no Estádio do Café, às 19 horas. E com a semana cheia até o jogo contra o time carvoeiro no domingo, será a chance do técnico Eduardo Barroca recuperar jogadores e implementar mais de seu modelo de jogo.

Em 2023, o Alvinegro tem um retrospecto curioso como visitante, com um aproveitamento de 44,4%. A curiosidade é que, em 15 jogos, o Vovô tem o mesmo número de vitórias, empates e derrotas: 5. Mas o saldo de gols é positivo: 23 gols marcados e 19 sofridos.

As vitórias mais expressivas do Alvinegro de Porangabuçu na temporada foram diante do Fortaleza (3x2 pela semifinal da Copa do Nordeste), Caldense (3x0 pela Coopa do Brasil e ABC (pela Série B do Brasileiro).

Bem com Barroca

O momento do Ceará é de afirmação na Série B após a vitória em casa contra o Tombense por 2 a 0 no sábado no PV, a primeira do técnico Eduardo Barroca em casa. Mas com o treinador, o retrospecto como visitante na Série B é positivo: em 2 jogos, o Vovô venceu um (o ABC por 2 a 1 em Natal e empatou outro (Ponte Preta em Campinas em 0 a 0)

Veja retrospecto do Vovô como visitante em 2023

Ponte Preta 0x0 Ceará - Série B

Sport 1x0 Ceará (2-4 Pen.) - Nordestão

ABC 1x2 Ceará - Série B

Ituano 2x0 Ceará - Série B

0Fortaleza 2x1 Ceará - Cearense

Fortaleza 2x3 Ceará - Nordestão

Ituano 1x1 Ceará (4-2 Pen.) - Copa do Brasil

Iguatu 1x1 Ceará - Cearense

Vitória 2x0 Ceará - Nordestão

Caldense 0x3 Ceará - Copa do Brasil

Fluminense-PI 2x5 Ceará - Nordestão

CRB 1x1 Ceará - Nordestão

Ferroviário 1x1 Ceará - Cearense

Ferroviário 3x0 Ceará - Nordestão

Guarani de Juazeiro 0x5 Ceará - Cearense