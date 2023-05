Com semana livre, Ceará foca em recuperação dos atletas para duelo diante do Criciúma

O Ceará vai ter a semana livre de jogos com foco no treinamento para o próximo desafio. O foco será na parte física e fisiológica, com atenção especial para a recuperação dos atletas. As atividades serão realizadas no CT de Porangabuçu e nas instalações da Cidade Vozão. Preparador físico do Alvinegro, Roberto Farias explicou como o grupo deve trabalhar nesse período.

“Essa semana aberta é interessante porque ela tem duas situações pra gente: recuperação física e adaptação a rotina da nova comissão. O nosso treinador vai aproveitar essa brecha no tempo para colocar ainda mais suas ideais em prática com os atletas, mas também sabemos que estamos quase no meio da temporada, com um desgaste físico alto, vindo de duas finais fortes. Então, a princípio nós vamos recuperar os atletas que estão mais desgastados e com maior sequência de jogos e a partir de terça ou quarta-feira liberá-los para o Barroca”, destacou o preparador físico.

Filipe Lourenço, fisiologista do clube, lembra o desgaste físico do time e valoriza a pausa para a boa reucperação dos atletas.

"A gente sofre um pouco mais em relação aos outros clubes porque nossa logística é bem complicada e sabemos o quanto isso impacta nas partidas. A gente vem de jogos desgastantes não só na parte física, como também na mental. Estamos controlando as cargas dos nossos atletas e vamos trabalhar em conjunto com a comissão para que eles possam recuperar bem e desempenhar o melhor ao longo dessa semana”, explicou.

Após vencer o Tombense por 2 a 0, a equipe comandada por Eduardo Barroca vai encarar o Criciúma. O duelo será somente no domingo (21), às 15h30 (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse. O jogo é válido pela sétima rodada da Série B.