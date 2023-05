Atacantes marcaram todos os gols do Ceará na Série B; veja números

O setor de ataque do Ceará foi o responsável por marcar todos os gols da equipe alvinegra na atual edição da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vovô marcou, até o momento, quatro gols na segundona e todos eles foram marcados por atacantes.

Os quatro gols foram marcados justamente nas duas vitórias conquistadas pelo Alvinegro na Série B do Brasileirão, contra ABC e Tombense. Vitor Gabriel marcou dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o ABC e Erick e Nicolas marcaram um gol cada na vitória por 2 a 0 sobre o Tombense, no último sábado (13).

🏹 FLECHOU! Nicolas marcou o 1º gol com a camisa alvinegra!



📸 Felipe Santos / Ceará SC#CSCxTFC #BrasileirãoB2023. pic.twitter.com/a0Y49yGyyt — Ceará Sporting Club 🏆🏆🏆 (@CearaSC) May 13, 2023

Considerando todos os jogos do Ceará disputados até o momento na temporada 2023, o setor de ataque é responsável por 55,7% dos gols marcados pela equipe. Janderson (5), Vitor Gabriel (9), Erick (9), Nicolas (1), Álvaro (2) e Luvannor (3) marcaram juntos 29 dos 52 gols que o Vovô marcou em 2023.

No contexto geral da Série B, porém, o momento ofensivo do Ceará não é dos melhores. O Vovô ocupa apenas a 15ª colocação da Série B no quesito gols marcados. Após seis jogos disputados, a equipe comandada por Eduardo Barroca soma sete pontos, ocupando a 13ª colocação na tabela de classificação.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.