Ceará tem segundo pior começo de Série B desde o início da era pontos corridos

Cinco jogos e quatro pontos conquistados. Essa é a atual campanha do Ceará na Série B de 2023. Na atual 17ª posição do campeonato, o Vovô tem o seu segundo pior início no campeonato desde 2006, quando a divisão passou a ter o sistema de pontos corridos, similar ao que já ocorria na Série A.

O único ano em que o Vozão começou pior a competição foi em 2009, quando nas cinco primeiras rodadas, a equipe alvinegra teve apenas dois pontos, conquistados em empates com Figueirense e Juventude. Entretanto, naquele mesmo ano, o Ceará conseguiu uma campanha de recuperação e somou mais 66 pontos, fechando a segundona no 3º lugar, com 68 pontos ganhos e acesso à Série A conquistado.

Em outras duas edições de Série B, o Alvinegro teve campanhas idênticas a da atual edição. Em 2012 e 2015, o Ceará também teve quatro pontos em cinco jogos. A diferença para a campanha de 2023 está no saldo de gols. Hoje, o Vovô tem menos 6, enquanto em 2012, tinha menos 3, e 2015 menos 2.

Vale lembrar que em 2015, o time de Porangabuçu seguiu com a campanha ruim durante toda a competição e escapou do rebaixamento à Série C apenas na última rodada com uma vitória por 1 a 0 sobre o Macaé, na Arena Castelão.

Já quando teve o seu melhor início, em 2014, somando 8 pontos nas cinco primeiras rodadas, o Ceará terminou a competição em 8º, com 57 pontos ganhos, ficando a cinco pontos do Avaí, que fechou o G-4 daquela edição do torneio.



Início do Ceará na Série B por pontos corridos em todas as edições: