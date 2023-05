Torcedor do Ceará cumpre promessa e tatua nome de Luvannor após título do Nordestão; veja fotos

Zé Luís Borba não mede esforços pelo Ceará. A equipe comandada por Eduardo Barroca não está bem na Série B do Brasileiro, mas vem de uma conquista importante: o tricampeonato da Copa do Nordeste de 2023. A emoção pela taça fez o torcedor cumprir uma promessa ousada: tatuar Luvannor, nome do atacante do Vovô e responsável por bater um dos pênaltis que garantiram a vitória alvinegra diante do Sport, na Ilha do Retiro.

Aos 40 anos, o torcedor acompanha o Alvinegro desde a década de 90. Em entrevista ao Globo Esporte Ceará, ele explica o motivo de ter escolhido tatuar o nome de Luvannor.

"Porque promessa tem que ser difícil de cumprir, de acontecer. Então fui no mais difícil, no Luvannor, para fazer acontecer. Prometer a foto já foi efeito da cachaça, mas o nome, eu vou fazer", disse.

Além do nome do atacante, o alvinegro tatuou também a taça da Copa do Nordeste. O Ceará enfrenta o Tombense neste sábado, pela Série B do Brasileiro. Com apenas quatro pontos conquistados, a equipe está na zona de rebaixamento.

"Eu acredito que seja muito mental dos jogadores. Isso tem que ser trabalhado e a partir daí eu tenho que acreditar, como torcedor, que vai funcionar, que as coisas vão encaixar", concluiu o torcedor.

Legenda: Zé Luís também tatuou a taça da Copa do Nordeste. Foto: Reprodução/TVM