Caíque Gonçalves avalia força do Ceará para retomada: ‘o elenco tá motivado’

Em busca de retomar espaço no time titular do Ceará, o volante Caíque Gonçalves concedeu entrevista nesta sexta-feira (12), na sala de imprensa do CT de Porangabuçu. O volante ponderou a força do elenco para retomada e destacou estar pronto para aguentar os 90 minutos.

O camisa 5 do Vozão entrou diante do Vitória, pela 4ª rodada da Série B, mas ficou pouco tempo em campo. Caíque retorna aos poucos depois de lesão que o fez perder a final do Nordestão.

“É ruim para o atleta quando acontece isso de se machucar e, infelizmente, aconteceu dois dias para o primeiro jogo da final [da Copa do Nordeste]. Isso é normal no futebol, você acaba perdendo espaço pelo fato de você ter se machucado e o cara que entrou na sua posição ter dado conta do recado”, avalia o jogador.

POLIVALENTE

Apesar de ter preferência em atuar como volante, no meio-campo alvinegro, Caíque Gonçalves já se destacou na lateral-direita do Vozão. Utilizado por ali pelo ex-treinador Gustavo Morínigo, o atleta já foi testado por Barroca também.

“Eu voltei a treinar na semana passada depois que o Michel teve a lesão e, como já falei, eu estou aqui para ajudar. Se precisar que eu faça função de lateral, como já fiz no começo do ano, não tem problema nenhum problema para mim. Como também já falei, eu prefiro jogar na minha posição de origem, mas se for para ajudar o elenco e o clube, eu vou lá e faço”, assegura.

EM BUSCA DA SEQUÊNCIA

Gonçalves assegura ainda que o elenco alvinegro entende e situação e trabalha para retomar o caminho das vitórias. Há três partidas sem vencer, o meia do Ceará assegura que o time tem ciência do momento ruim.

“O elenco está motivado para sair dessa situação. É um dos favoritos ao acesso e ao título do campeonato, só que se não fizer dentro de campo não adianta ficar só no papel. Tem que chegar e mostrar dentro de campo o porquê é o favorito e todos temos esse sentimento que poderíamos estar melhor”, aponta Caíque.

SOB NOVO COMANDO

De acordo com Caíque Gonçalves, os treinos ficaram mais intensos e as atividades foram divididas com os auxiliares de Barroca também.

“Cada um tem seu estilo de trabalho. Morinigo tinha o seu, Barroca tem o dele e é muito intenso. Aqui também com o Barroca está sendo desse jeito intenso. Todo dia, quando acaba o treino, todos têm que fazer complementos com o Felipe [Lucena] na parte defensiva e o Bruno [Lazaroni] com o meio e o ataque. Ele, o Barroca, cobra muito isso. O gol não está acontecendo por decisões mais corretas nossas”, ressalta o atleta.

O Alvinegro entra em campo novamente neste sábado (13), às 18h15, contra o Tombense, pela 6ª rodada da Série B. O confronto no estádio Presidente Vargas será com portões fechados.