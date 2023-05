Análise: Ceará não evolui, tem pior atuação do ano e preocupa na Série B

O Ceará tinha a chance em jogo atrasado da 4ª rodada da Série B de vencer e subir na tabela, começando a esperada campanha de recuperação. Mas o Vovô nem de longe esteve perto de conquistar os 3 pontos contra o Vitória no PV, sendo derrotado com toda justiça por 2 a 0.

A atuação do Ceará foi a pior na temporada seguramente, onde nada deu certo. E olha que o técnico Eduardo Barroca nem alterou a formação inicial em comparação com a base que vinha jogando, apenas William Maranhão foi mantido no meio-campo.

Legenda: O sistema ofensivo do Ceará esteve inoperante contra o Vitória no PV Foto: KID JUNIOR

Mas a equipe foi desorganizada, espaçada e sem inspiração. O meio não conseguiu criar - Castilho foi apagado - e o ataque não conseguiu criar nada pelas pontas com Erick e Janderson, também apagados. E o centroavante Vitor Gabriel praticamente não tocou na bola, isolado.

E lá atrás, contou com falhas de Richard no 1º gol e de toda defesa no 2º tempo, permitindo Wagner Leonardo subir sozinho na pequena área para cabecear.

Alterações

Se o Ceará não jogou nada ao longo dos 90 minutos, as escolhas de Barroca ao longo do jogo também não surtiram efeito: Chay, Jean Carlos, Nicolas e Luvannor também nada fizeram para mudar o panorama da partida.

Ainda que Janderson, Erick, Vitor Gabriel, em momentos diferentes do jogo, não estivesem bem, as trocas não melhoraram a equipe. A apatia continuou.

E agora?

A atuação foi terrível e o Ceará não mostrou evolução mais uma vez. Já são 5 rodadas e apenas 4 pontos, com a equipe no Z4 e 6 longe do G4. O trabalho de Eduardo Barroca está só no início, mas o Ceará precisa e pode jogar mais.

Se as finais da Copa do Nordeste 'atrapalharam' o foco para os 4 primeiros jogos, a atuação desta quarta-feira não tem desculpa e a equipe precisa vencer o Tombense no sábado no PV (ainda vazio). E se possível com uma boa atuação.