Após derrota do Ceará para o Vitória, Danilo Barcelos desabafa: 'é um momento muito ruim'

Em seu segundo jogo como mandante na Série B de 2023, o Ceará sofreu mais uma derrota. Diante do, agora líder, Vitória, o Alvinegro de Porangabuçu jogou muito mal e perdeu por 2 a 0, nesta noite, no Estádio Presidente Vargas.

Na saída de campo, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos falou com a imprensa e desabafou sobre o momento atual do Ceará na competição nacional, em que o time ainda não encaixou um modelo de jogo.

são várias partidas que temos tentado e as coisas não acontecem como queremos. Não é falta de entrega, de vontade, de trabalho. Muito pelo contrário, temos trabalhado bastante para reverter esse quadro. Entendemos que o momento é muito ruim e que precisamos recuperar o mais rápido possível. É continuar trabalhando e acreditando na filosofia do trabalho para reverter esse quadro. Só nós podemos fazer isso”, frisou. “Acho que não só hoje, né?! Já. Não é falta de entrega, de vontade, de trabalho. Muito pelo contrário, temos trabalhado bastante para reverter esse quadro. Entendemos que oe que. É continuar trabalhando e acreditando na filosofia do trabalho para reverter esse quadro.”, frisou.

O lateral também lamentou a falta do torcedor alvinegro nas arquibancadas, decorrente de uma punição sofrida pelo Vovô em jogo contra o Cuiabá, ainda na Série A, em 2022.

“A gente sente falta do nosso torcedor no campo, que faz total diferença. Claro que isso não é desculpa. A gente precisa melhorar rapidamente. Todos nós, todos mesmo", completou.

Próximo Jogo

O Ceará volta a campo diante do Tombense/MG, no sábado (13), às 18h15, no Estádio Presidente Vargas, pela 6ª rodada da Série B.